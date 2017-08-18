لا تتخلص منه.. 6 فوائد "غير متوقعة" لتفل القهوة

من البشرة إلى روائح الثلاجة

يعتاد البعض على التخلص من تفل القهوة بعد شربها، اعتقادًا منهم أنه لا فائدة من استخدامه؛ لكن دراسات طبية تقول غير ذلك.

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن موقع "ويب طب"، أن الدراسات والأبحاث كشفت عن ست فوائد "غير متوقعة" لتفل القهوة؛ وهو ما يبقى من القهوة أو البن في الفنجان بعد شربها، وهذه الفوائد هي:

* يقلل من انتفاخ العينين

يمكنك وضع تفل القهوة تحت كل عين قبل النوم وعند الاستيقاظ للحد من الانتفاخ.

* يعالج السيلوليت

تتوفر عدة علاجات للتخفيف من السيلوليت، وقد يكون تفل القهوة واحدًا منها، قم بمزج تفل القهوة مع الماء الدافئ، وافرك به المنطقة التي تظهر بها السيلوليت، لمدة 10 دقائق مرتين في الأسبوع.

والسيلوليت هو حالة يظهر فيها الجلد على أنه غائر ومتكتل.

* مفيد للشعر

قبل أن تستخدم غسيل الشعر، قم بتدليك شعرك بحفنة من التفل، وستتمتع بشعر أكثر صحة.

* تعزيز الدورة الدموية

قم بفرك تفل القهوة حول مناطق مختلفة في جسمك لتعزيز الدورة الدموية.

* جيد للبشرة

يمكنك فرك بشرتك بمساعدة تفل القهوة من الرأس إلى القدم لإزالة كل تلك الخلايا الجلد الميتة.

* يمتص الروائح من الثلاجة

يمكن لتفل القهوة امتصاص الروائح الغذائية في الثلاجة والفريزر، بمجرد وضعه في علبة مفتوحة صغيرة في الجزء الخلفي من الثلاجة.