"دهانات الجزيرة" تحلق بالسياح وزوَّار شارع "أمسودة" بأجواء من البهجة في فعالية الألوان

دعمًا للنشاطات السياحية ومواسم السعودية.. وفي أعلى قمة بالمملكة

استقطب شارع "أمسودة" الذي يحتضن الكثير من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية، وترعاه "دهانات الجزيرة"، في أعلى قمة بالسعودية آلاف السياح والزوار المتشوقين لخوض تجارب لا تنسى، وذلك ضمن "موسم السودة" الذي استمر طوال شهر أغسطس الماضي.

ونالت "فعالية الألوان" التي شهدها الشارع على مسرح دهانات الجزيرة إعجاب السائحين من مختلف الأعمار، أبهجتهم؛ إذ تفاعلوا على نحو واسع، وعاشوا تجربة هي الأولى من نوعها في منطقة عسير، كما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام باعتبارها بادرة غير مسبوقة في الموسم السياحي الصيفي للمنطقة.

وتأتي رعاية "دهانات الجزيرة" شارع "أمسودة" وفعالياته في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية، ودعمًا للنشاطات السياحية التي تقام في أنحاء مختلفة من السعودية، منها منطقة عسير، وحاضرتها مدينة أبها، فضلاً عن دعمها المشاريع الصغيرة للشباب السعودي المتطلع للنجاح والتطور.

وبدأت فعاليات شارع "أمسودة" منذ غرة شهر أغسطس على مساحة واسعة من غابات السودة المعانقة للسحب.. وجنَّدت "دهانات الجزيرة" إمكانات كبيرة لإقامة نشاطات وعروض مسرحية وفنية متنوعة يوميًّا، وذلك ضمن أجواء ساحرة وممتعة.. فيما مثَّل عامل المكان في ظل وجود الأشجار الكثيفة، وعدم التأثير عليها ضمن توجه "دهانات الجزيرة" للمحافظة على البيئة، وعامل الوقت الذي بدأت به الاستعدادات لتجهيز الشارع ومحتوياته، تحديًا كبيرًا، تم تجاوزه بكثير من العزم والجهد والتصميم على إنجاز ما يليق بالمنطقة وزوَّارها.

ويمزج شارع "أمسودة" التراث بالمعاصرة؛ إذ زُيِّن بقبعات الطفش التقليدية، وتقام فيه فعاليات وعروض يومية، منها عروض الغابة المضيئة الراقصة على وقع أنغام الموسيقى، وعروض مسرحية وفنية وترفيهية على مسرح دهانات الجزيرة، إضافة إلى الفنون التشكيلية، وعروض ألعاب الخفة.

وتقدَّم في الشارع المأكولات والمشروبات الصحية الساخنة والباردة طيلة اليوم من خلال مطعم عالمي، فضلاً عن عدد من الأكشاك والمقاهي الجميلة، التي تمثل المشاريع الصغيرة للشباب السعودي.

يُذكر أن "دهانات الجزيرة" دأبت على رعاية النشاطات السياحية في مختلف أرجاء السعودية، ولاسيما بمنطقة عسير.. ورعايتها شارع "أمسودة" ضمن مواسم السعودية تُعد شراكة حقيقية أكثر تميزًا وتطورًا على نحو واضح.