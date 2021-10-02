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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا

159 مصابًا تماثلوا للشفاء

سجلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأنه تم تسجيل 57 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و42 حالة ضمن المسافرين؛ مشيرة إلى أن 159 مصابًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235014 حالة.

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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأنه تم تسجيل 57 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و42 حالة ضمن المسافرين؛ مشيرة إلى أن 159 مصابًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235014 حالة.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
06:12 PM

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا

159 مصابًا تماثلوا للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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سجلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان، بأنه تم تسجيل 57 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و42 حالة ضمن المسافرين؛ مشيرة إلى أن 159 مصابًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 235014 حالة.

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