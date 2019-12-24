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جامعة طيبة لطلابها: يحقُّ لكم مراجعة تصحيح ورقة الاختبار.. والشكوى في هذه الحالات

قالت: وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة التي وُضعت من أجلك لتذليل أي عقبة تواجهك

أكدت جامعة طيبة أنه يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال عدم الاقتناع بالدرجة المرصودة.

وتفصيلاً، قالت جامعة طيبة: يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال لم تقتنع بالدرجة المرصودة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء الفصل التالي.

وأضافت: في حال رفض أستاذ المقرر إطلاعك على ورقة الإجابة بعد التصحيح، أو عدم اقتناعك بالدرجة، يحق لك التقدم لرئيس القسم المختص بطلب مراجعة ورقة الإجابة، والتأكد من صحة الدرجة. وعلى القسم المختص دراسة التظلم، والبت فيه وفق الإجراءات المحددة للائحة.

وتابعت: في حال عدم استجابة القسم المختص يحق لك التقدم بطلب إلى إدارة الحقوق الطلابية للفصل في موضوعك وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة في جامعة طيبة التي وُضعت من أجلك لتذليل أي عقبة تواجهك.

جامعة طيبة ورقة الاختبار أستاذ المقرر

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جامعة طيبة لطلابها: يحقُّ لكم مراجعة تصحيح ورقة الاختبار.. والشكوى في هذه الحالات
سبق

أكدت جامعة طيبة أنه يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال عدم الاقتناع بالدرجة المرصودة.

وتفصيلاً، قالت جامعة طيبة: يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال لم تقتنع بالدرجة المرصودة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء الفصل التالي.

وأضافت: في حال رفض أستاذ المقرر إطلاعك على ورقة الإجابة بعد التصحيح، أو عدم اقتناعك بالدرجة، يحق لك التقدم لرئيس القسم المختص بطلب مراجعة ورقة الإجابة، والتأكد من صحة الدرجة. وعلى القسم المختص دراسة التظلم، والبت فيه وفق الإجراءات المحددة للائحة.

وتابعت: في حال عدم استجابة القسم المختص يحق لك التقدم بطلب إلى إدارة الحقوق الطلابية للفصل في موضوعك وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة في جامعة طيبة التي وُضعت من أجلك لتذليل أي عقبة تواجهك.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
11:47 PM

جامعة طيبة لطلابها: يحقُّ لكم مراجعة تصحيح ورقة الاختبار.. والشكوى في هذه الحالات

قالت: وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة التي وُضعت من أجلك لتذليل أي عقبة تواجهك

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
2,503

أكدت جامعة طيبة أنه يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال عدم الاقتناع بالدرجة المرصودة.

وتفصيلاً، قالت جامعة طيبة: يحق للطلاب والطالبات مراجعة تصحيح ورقة الاختبار مع أستاذ المقرر في حال لم تقتنع بالدرجة المرصودة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء الفصل التالي.

وأضافت: في حال رفض أستاذ المقرر إطلاعك على ورقة الإجابة بعد التصحيح، أو عدم اقتناعك بالدرجة، يحق لك التقدم لرئيس القسم المختص بطلب مراجعة ورقة الإجابة، والتأكد من صحة الدرجة. وعلى القسم المختص دراسة التظلم، والبت فيه وفق الإجراءات المحددة للائحة.

وتابعت: في حال عدم استجابة القسم المختص يحق لك التقدم بطلب إلى إدارة الحقوق الطلابية للفصل في موضوعك وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة في جامعة طيبة التي وُضعت من أجلك لتذليل أي عقبة تواجهك.

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