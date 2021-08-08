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مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يفعل خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي

كأول مستشفى على مستوى المملكة

فعل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي كأول مستشفى على مستوى وزارة الصحة يشرع في تفعيل هذه الخدمة افتراضياً بدلاً من تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة، وبهدف إلى توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتلقيهم للخدمة افتراضيًا بكل يسر وسهولة.

وتتضمن الخدمة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي للحالات المتوافقة على الزواج من دون وجود أي خطورة ويلزم حضورهم للمشورة لإشعارهم بنتائج فحص ما قبل الزواج، وهي الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين سليمًا والآخر حاملًا أو مصابًا بالأنيميا أو التلاسيميا.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تشرع في تنفيذها إدارة المستشفى في مختلف الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول عليها افتراضياً ومن دون أي عناء بما تتماشى مع خطة التحول الصحي وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن برنامج الزواج الصحي بمركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرى فحصًا لعدد "589" عينة لبرنامج زواج السعوديين، وفحص "230" عينة لبرنامج زواج السعوديين من غير السعوديين، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م.

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مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يفعل خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي
سبق

فعل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي كأول مستشفى على مستوى وزارة الصحة يشرع في تفعيل هذه الخدمة افتراضياً بدلاً من تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة، وبهدف إلى توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتلقيهم للخدمة افتراضيًا بكل يسر وسهولة.

وتتضمن الخدمة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي للحالات المتوافقة على الزواج من دون وجود أي خطورة ويلزم حضورهم للمشورة لإشعارهم بنتائج فحص ما قبل الزواج، وهي الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين سليمًا والآخر حاملًا أو مصابًا بالأنيميا أو التلاسيميا.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تشرع في تنفيذها إدارة المستشفى في مختلف الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول عليها افتراضياً ومن دون أي عناء بما تتماشى مع خطة التحول الصحي وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن برنامج الزواج الصحي بمركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرى فحصًا لعدد "589" عينة لبرنامج زواج السعوديين، وفحص "230" عينة لبرنامج زواج السعوديين من غير السعوديين، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
07:26 PM

مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يفعل خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي

كأول مستشفى على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فعل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان خدمة العيادة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي كأول مستشفى على مستوى وزارة الصحة يشرع في تفعيل هذه الخدمة افتراضياً بدلاً من تكبد عناء الحضور إلى مقر العيادة، وبهدف إلى توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتلقيهم للخدمة افتراضيًا بكل يسر وسهولة.

وتتضمن الخدمة الافتراضية لبرنامج الزواج الصحي للحالات المتوافقة على الزواج من دون وجود أي خطورة ويلزم حضورهم للمشورة لإشعارهم بنتائج فحص ما قبل الزواج، وهي الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين سليمًا والآخر حاملًا أو مصابًا بالأنيميا أو التلاسيميا.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي التي تشرع في تنفيذها إدارة المستشفى في مختلف الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول عليها افتراضياً ومن دون أي عناء بما تتماشى مع خطة التحول الصحي وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن برنامج الزواج الصحي بمركز فحص ما قبل الزواج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان أجرى فحصًا لعدد "589" عينة لبرنامج زواج السعوديين، وفحص "230" عينة لبرنامج زواج السعوديين من غير السعوديين، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2021م.

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