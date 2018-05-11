الكويت: 598 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 65 حالة

سجّلت الكويت، اليوم، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات.

وسجلت سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.