الكويت: 598 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 65 حالة
سجّلت الكويت، اليوم، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات.
وسجلت سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الكويت: 598 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-11
سجّلت الكويت، اليوم، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات.
وسجلت سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
04:12 PM
الكويت: 598 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 65 حالة
سجّلت الكويت، اليوم، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات.
وسجلت سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.