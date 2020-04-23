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أعلى حصيلة لها.. "الطائف" تُسجل 32 إصابة بكورونا

معدل المتعافين من الفيروس يبقى ثابتًا عند 16 شخصًا

سجلت محافظة الطائف أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا حتى الآن؛ حيث بلغت الحصيلة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم الخميس.

ويرتفع إجمالي المصابين على مستوى "الطائف" إلى 193 حالة، وبقي عدد حالات التعافي عند معدل 16 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الحالات النشطة 177 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أعلى حصيلة لها.. "الطائف" تُسجل 32 إصابة بكورونا
سبق

سجلت محافظة الطائف أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا حتى الآن؛ حيث بلغت الحصيلة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم الخميس.

ويرتفع إجمالي المصابين على مستوى "الطائف" إلى 193 حالة، وبقي عدد حالات التعافي عند معدل 16 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الحالات النشطة 177 حالة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:45 PM

أعلى حصيلة لها.. "الطائف" تُسجل 32 إصابة بكورونا

معدل المتعافين من الفيروس يبقى ثابتًا عند 16 شخصًا

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فهد العتيبي - الطائف
6
13,890

سجلت محافظة الطائف أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا حتى الآن؛ حيث بلغت الحصيلة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم الخميس.

ويرتفع إجمالي المصابين على مستوى "الطائف" إلى 193 حالة، وبقي عدد حالات التعافي عند معدل 16 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الحالات النشطة 177 حالة.

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