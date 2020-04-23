سجلت محافظة الطائف أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا حتى الآن؛ حيث بلغت الحصيلة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم الخميس. ويرتفع إجمالي المصابين على مستوى "الطائف" إلى 193 حالة، وبقي عدد حالات التعافي عند معدل 16 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الحالات النشطة 177 حالة.

أعلى حصيلة لها.. "الطائف" تُسجل 32 إصابة بكورونا فهد العتيبي سبق 2020-04-23 سجلت محافظة الطائف أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا حتى الآن؛ حيث بلغت الحصيلة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم الخميس.



ويرتفع إجمالي المصابين على مستوى "الطائف" إلى 193 حالة، وبقي عدد حالات التعافي عند معدل 16 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الحالات النشطة 177 حالة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 04:45 PM

أعلى حصيلة لها.. "الطائف" تُسجل 32 إصابة بكورونا معدل المتعافين من الفيروس يبقى ثابتًا عند 16 شخصًا





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سجلت محافظة الطائف أعلى معدل لإصابات فيروس كورونا حتى الآن؛ حيث بلغت الحصيلة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم الخميس.



ويرتفع إجمالي المصابين على مستوى "الطائف" إلى 193 حالة، وبقي عدد حالات التعافي عند معدل 16 حالة حتى الآن، وبلغ عدد الحالات النشطة 177 حالة.