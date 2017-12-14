بُعد نظر وهزيمة للمشككين.. مغردون يتداولون فيديو توقع ولي العهد لطرح أرامكو

قال إنها ستتخطى حاجز 2 تريليون دولار

تداول المغردون مقطع فيديو لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 3 سنوات، يتحدث فيه عن توقعه بنجاح طرح أرامكو، وكسرها لحاجز 2 تريليون دولار.

ويظهر في الحديث التلفزيوني الذي أجراه ولي العهد مع محطة "MBC" التلفزيونية بُعد نظر الأمير الشاب، وتحدثه الواثق بلغة الأرقام بناءً على معطيات حقيقية تعكس حجم الشركة الضخم، إذ يؤكد في حديثه على توقعه بوصولها لأكثر من تريليوني دولار فور طرحها في الأسواق المالية.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" المختصة في الأسواق المالية والأعمال أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز عشرة بالمائة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولاراً) في مزاد ما قبل فتح السوق، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار. وسجل سهم أرامكو قفزات متتالية منذ إدراجه في السوق السعودية تداول الأربعاء.

تفاؤل المغردين.. وهزيمة المشككين

وأبدى المغردون تفاؤلهم مع التوقعات الكبيرة نحو أرامكو، ولمسهم للنجاح المتتالي لرؤية المملكة 2030، واعتبر الآخرون نجاح طرح عملاق النفط هزيمة للمشككين ووسائل الإعلام المعادية.

وكتب سالم العازمي معلقاً على المقطع: "أهداف رؤيتنا 2030 تتحقق بفضل الله ثم ولي العهد الذي رسم خارطة الطريق لاقتصادنا، وتحدث عن نجاح طرح أرامكو قبل 3 سنوات".

وعلق الأمير سطام آل سعود قائلاً: "ضمن سلسلة الأخبار المفرحة التي تعكس التخطيط الصحيح شركة أرامكو السعودية تتجاوز حاجز الـ 2 ترليون فالحمد الله والشكر لله أولاً، ثم لولي العهد الذي أشار لذلك ووعد وأوفى بعهده. والقادم أفضل بإذن الله".

وقال الكاتب الصحفي سلمان الرشيدة: "اكتتاب أرامكو هو أحد النماذج الحقيقية لوعود وأهداف سمو ولي العهد. فقبل 3 أعوام، ذكر سموه قيمتها التي تكسر حاجز التريليوني دولار. أعتقد أن مثل هذه النماذج تجعلنا ننتظر 2030 بشغف".

واعتبر الإعلامي عبدالعزيز الخميس ما تحقق انتصاراً للسعودية على حملات التشكيك، فقال: "تجاوزت أرامكو السعودية هدف التريليوني دولار الذي سعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتصبح أكبر شركة في العالم قيمة تداول. ما تحقق هزيمة لكل المشككين وانتصاراً سعودياً دولياً يؤكد أن قيادتنا تسير باقتصاد الوطن في الطريق السليم.. فلنركز على خطوة السوق المحلية والخليجية فقط".