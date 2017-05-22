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فساد بلدي.. "أردوغان" يأمر CNN التركية بقطع البث على إمام أوغلو

الضيف كان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت

أفاد نائب الأمين العام لحزب الخير التركي محمد أسلان، أن قناة سي إن إن التركية قطعت البرنامج الذي أذاعته ليلة أمس الأول الاثنين، وحضره مرشح تحالف الشعب لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر أمين شابا أحد المسؤولين السابقين في القناة، أن المشرفين على البرنامج تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومة أثناء البث المباشر تطالب بإنهاء برنامج أكرم إمام أوغلو بشكل مبكر عن موعده الأصلي.
وكان من المتوقع أن تستمر حلقة برنامج "المنطقة الحيادية" الذي يقدمه أحمد هاكان، ويستضيف خلالها إمام أوغلو حتى منتصف الليل، بحسب خطة البث المعلنة سابقاً، غير أن البرنامج تم إنهاؤه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.
ووفق ما نقلته، الأربعاء، صحيفة "زمان" التركية، فقد أثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
من جانبه، نشر عضو حزب الخير محمد أسلان تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ذكر خلالها أنه التقى بمسؤول من القناة أبلغه أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكراً؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
واللافت في الأمر هو إنهاء البرنامج أثناء حديث إمام أوغلو عن الفساد والتبذير ببلدية إسطنبول التي تولى إدارتها حزب "العدالة والتنمية" منذ 25 عاماً.

جدير بالذكر أن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت متغلباً على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح "العدالة والتنمية"، خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس، غير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت الشهر القادم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فساد بلدي.. "أردوغان" يأمر CNN التركية بقطع البث على إمام أوغلو
سبق

أفاد نائب الأمين العام لحزب الخير التركي محمد أسلان، أن قناة سي إن إن التركية قطعت البرنامج الذي أذاعته ليلة أمس الأول الاثنين، وحضره مرشح تحالف الشعب لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر أمين شابا أحد المسؤولين السابقين في القناة، أن المشرفين على البرنامج تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومة أثناء البث المباشر تطالب بإنهاء برنامج أكرم إمام أوغلو بشكل مبكر عن موعده الأصلي.
وكان من المتوقع أن تستمر حلقة برنامج "المنطقة الحيادية" الذي يقدمه أحمد هاكان، ويستضيف خلالها إمام أوغلو حتى منتصف الليل، بحسب خطة البث المعلنة سابقاً، غير أن البرنامج تم إنهاؤه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.
ووفق ما نقلته، الأربعاء، صحيفة "زمان" التركية، فقد أثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
من جانبه، نشر عضو حزب الخير محمد أسلان تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ذكر خلالها أنه التقى بمسؤول من القناة أبلغه أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكراً؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
واللافت في الأمر هو إنهاء البرنامج أثناء حديث إمام أوغلو عن الفساد والتبذير ببلدية إسطنبول التي تولى إدارتها حزب "العدالة والتنمية" منذ 25 عاماً.

جدير بالذكر أن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت متغلباً على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح "العدالة والتنمية"، خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس، غير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت الشهر القادم.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:10 PM

فساد بلدي.. "أردوغان" يأمر CNN التركية بقطع البث على إمام أوغلو

الضيف كان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد نائب الأمين العام لحزب الخير التركي محمد أسلان، أن قناة سي إن إن التركية قطعت البرنامج الذي أذاعته ليلة أمس الأول الاثنين، وحضره مرشح تحالف الشعب لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر أمين شابا أحد المسؤولين السابقين في القناة، أن المشرفين على البرنامج تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومة أثناء البث المباشر تطالب بإنهاء برنامج أكرم إمام أوغلو بشكل مبكر عن موعده الأصلي.
وكان من المتوقع أن تستمر حلقة برنامج "المنطقة الحيادية" الذي يقدمه أحمد هاكان، ويستضيف خلالها إمام أوغلو حتى منتصف الليل، بحسب خطة البث المعلنة سابقاً، غير أن البرنامج تم إنهاؤه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف.
ووفق ما نقلته، الأربعاء، صحيفة "زمان" التركية، فقد أثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
من جانبه، نشر عضو حزب الخير محمد أسلان تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" ذكر خلالها أنه التقى بمسؤول من القناة أبلغه أنهم اضطروا لإنهاء البرنامج مبكراً؛ بناء على تعليمات رسمية تلقوها بعدما كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعتين.
واللافت في الأمر هو إنهاء البرنامج أثناء حديث إمام أوغلو عن الفساد والتبذير ببلدية إسطنبول التي تولى إدارتها حزب "العدالة والتنمية" منذ 25 عاماً.

جدير بالذكر أن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت متغلباً على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح "العدالة والتنمية"، خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس، غير أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت الشهر القادم.

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