التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج

بعد غياب لأكثر من 4 أشهر، بسبب الإصابة ،شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مساء اليوم الاثنين، ظهور المهاجم محمد السهلاوي، وذلك خلال استعدادات الفريق لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أغسطس المقبل.



وبدأ السهلاوي بالدوران حول الملعب، بعد انتهاء فترة العلاج، وبداية الإعداد البدني، المجهز من قبل الطبيب الخاص.

‏يذكر أن إدارة التعاون قامت بتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين مقبلين حتى نهاية موسم 2022.

