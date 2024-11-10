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شراكة بين "جامعة الأمير سطام" و"مؤسسة الراجحي الخيرية"

برعاية رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقّعت الأمانة العامة لأوقاف الجامعة ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، اتفاقية شراكة؛ في إطار جهود أوقاف الجامعة للتكامل مع مؤسسات القطاع غير الربحي؛ تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وقّع المذكرة الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

وتتيح الاتفاقية لكل طرف تمويل البرامج والمشاريع والأنشطة التي يتفق عليها الطرفان، وتعزز تبادل الخبرات بينهما في مجالات المنح المعرفي والتسويق التنموي والاستشارات المالية.

وأوضح الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة وأوقافها، بالمشاركة في تنمية المجتمع وتطوير القطاع غير الربحي، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل طرف لتحسين الأداء والوصول للأهداف بكفاءة وفاعلية.

وأبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، أن المؤسسة تهدف من وراء هذه الشراكة إلى دعم وخدمة برامج وأنشطة أوقاف الجامعة وطلاب المنح، بالإضافة إلى المساهمة في نقل خبرات المؤسسة للجامعة لمزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي؛ ما سيثمر -إن شاء الله- عن مخرجات علمية تفيد المجتمع الجامعي ومؤسسات الدولة على حد سواء.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مؤسسة الراجحي الخيرية

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شراكة بين "جامعة الأمير سطام" و"مؤسسة الراجحي الخيرية"
سبق

برعاية رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقّعت الأمانة العامة لأوقاف الجامعة ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، اتفاقية شراكة؛ في إطار جهود أوقاف الجامعة للتكامل مع مؤسسات القطاع غير الربحي؛ تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وقّع المذكرة الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

وتتيح الاتفاقية لكل طرف تمويل البرامج والمشاريع والأنشطة التي يتفق عليها الطرفان، وتعزز تبادل الخبرات بينهما في مجالات المنح المعرفي والتسويق التنموي والاستشارات المالية.

وأوضح الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة وأوقافها، بالمشاركة في تنمية المجتمع وتطوير القطاع غير الربحي، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل طرف لتحسين الأداء والوصول للأهداف بكفاءة وفاعلية.

وأبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، أن المؤسسة تهدف من وراء هذه الشراكة إلى دعم وخدمة برامج وأنشطة أوقاف الجامعة وطلاب المنح، بالإضافة إلى المساهمة في نقل خبرات المؤسسة للجامعة لمزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي؛ ما سيثمر -إن شاء الله- عن مخرجات علمية تفيد المجتمع الجامعي ومؤسسات الدولة على حد سواء.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:33 PM

شراكة بين "جامعة الأمير سطام" و"مؤسسة الراجحي الخيرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقّعت الأمانة العامة لأوقاف الجامعة ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، اتفاقية شراكة؛ في إطار جهود أوقاف الجامعة للتكامل مع مؤسسات القطاع غير الربحي؛ تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وقّع المذكرة الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

وتتيح الاتفاقية لكل طرف تمويل البرامج والمشاريع والأنشطة التي يتفق عليها الطرفان، وتعزز تبادل الخبرات بينهما في مجالات المنح المعرفي والتسويق التنموي والاستشارات المالية.

وأوضح الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة وأوقافها، بالمشاركة في تنمية المجتمع وتطوير القطاع غير الربحي، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل طرف لتحسين الأداء والوصول للأهداف بكفاءة وفاعلية.

وأبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، أن المؤسسة تهدف من وراء هذه الشراكة إلى دعم وخدمة برامج وأنشطة أوقاف الجامعة وطلاب المنح، بالإضافة إلى المساهمة في نقل خبرات المؤسسة للجامعة لمزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي؛ ما سيثمر -إن شاء الله- عن مخرجات علمية تفيد المجتمع الجامعي ومؤسسات الدولة على حد سواء.

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