مكة المكرمة تختتم رمضان بأكثر من 15 ألف حالة تعافٍ من كورونا

مقابل 11801 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 15 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة في آخر يوم من شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 15430 حالة تعافٍ مقابل 11801 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

وتوزعت حالات التعافي من كورونا في المنطقة على كل من العاصمة المقدسة بـ8041 حالة تعافٍ، ثم جدة بـ6550، والطائف بـ520، والقنفذة بـ108 حالات. فيما توزعت باقي حالات التعافي على 19 محافظة ومركزًا وقرية بالمنطقة.