وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.

أكّدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

الداخلية: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29 أكّدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وأضافت الوزارة، عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء. وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 01:41 PM

الداخلية: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية قالت: عقوبتها ألف ريال وتتضاعف في حال تكرارها.. البسوها باستمرار





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أكّدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.

وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.