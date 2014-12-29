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الداخلية: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية

قالت: عقوبتها ألف ريال وتتضاعف في حال تكرارها.. البسوها باستمرار

أكّدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.

وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الداخلية: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية
سبق

أكّدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.

وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
01:41 PM

الداخلية: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية

قالت: عقوبتها ألف ريال وتتضاعف في حال تكرارها.. البسوها باستمرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,738

أكّدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.

وتشمل عقوبة عدم استخدام الكمامة، فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال؛ تتضاعف حال تكرار المخالفة.

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