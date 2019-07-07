بأكثر من 2500 متدرب.. انطلاق برامج التدريب الصيفي في القنفذة

تتضمن 95 برنامجًا تدريبيًا

انطلقت، اليوم، فعاليات برامج التدريب الصيفي "بنين وبنات" على مستوى جميع مراكز التدريب في إدارة تعليم القنفذة.

جاء ذلك، بحضور مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، والمساعد للشؤون التعليمية، أحمد الهيثمي.

ورحب "الزاحمي"، خلال اجتماعه بالمشاركين في برامج التدريب الصيفي، وأثنى على الطموح في التطوير المهني للجميع. وأكد أن رؤية بلادنا العزيزة 2030 هي التطوير في كل جوانب الحياة التعليمية والمهنية.

وبلغ عدد البرامج 95 برنامجًا تدريبيًا، والمدربين 32 مدربًا، والمسجلين 2564 ملتحقًا بالبرامج التدريبية.

وكانت الأكثر تسجيلاً مناهج وطرق التدريس، بـ 971، والقيادة 647، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم 310 مسجلاً.

فيما بلغ عدد المراكز التدريبية للبنات 6، والمسجلات 752، والمدربات 31، والأيام التدريبية 130، والمقاعد المعتمدة 819.

وقدم مدير تعليم القنفذة شكره لوزير التعليم, ولنائبه، على ما يجده المعلمون والمعلمات من اهتمام ودعم في النواحي التعليمية والمهنية.