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صامطة.. "المهاجرة"يحتفلون بزواج "محمد"

احتفل أبناء الشيخ عواجي بن علي المهجري، بزواج ابنهم الشاب محمد بن علي عواجي المهجري، من كريمة جابر بن محمد جبيع مدخلي، بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وتلقّى العريس بهذه المناسبة التهاني والتبريكات من الجميع، متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وعبَّر العريس الشاب محمد عن سعادته بإكمال نصف دينه، مبينًا أن سعادته تضاعفت بحضور الأقارب والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدمًا شكره لكل من حضر وكل من قدم التهنئة عبر برامج التواصل الاجتماعي، سائلًا الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وأن يجعل الودّ والمحبّة عنوانًا لحياته الزوجية المقبلة.

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صامطة.. "المهاجرة"يحتفلون بزواج "محمد"
سبق

احتفل أبناء الشيخ عواجي بن علي المهجري، بزواج ابنهم الشاب محمد بن علي عواجي المهجري، من كريمة جابر بن محمد جبيع مدخلي، بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وتلقّى العريس بهذه المناسبة التهاني والتبريكات من الجميع، متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وعبَّر العريس الشاب محمد عن سعادته بإكمال نصف دينه، مبينًا أن سعادته تضاعفت بحضور الأقارب والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدمًا شكره لكل من حضر وكل من قدم التهنئة عبر برامج التواصل الاجتماعي، سائلًا الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وأن يجعل الودّ والمحبّة عنوانًا لحياته الزوجية المقبلة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:25 PM

صامطة.. "المهاجرة"يحتفلون بزواج "محمد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل أبناء الشيخ عواجي بن علي المهجري، بزواج ابنهم الشاب محمد بن علي عواجي المهجري، من كريمة جابر بن محمد جبيع مدخلي، بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وتلقّى العريس بهذه المناسبة التهاني والتبريكات من الجميع، متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

وعبَّر العريس الشاب محمد عن سعادته بإكمال نصف دينه، مبينًا أن سعادته تضاعفت بحضور الأقارب والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدمًا شكره لكل من حضر وكل من قدم التهنئة عبر برامج التواصل الاجتماعي، سائلًا الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وأن يجعل الودّ والمحبّة عنوانًا لحياته الزوجية المقبلة.

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