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فرنسا ذاهبة إلى فرض حظر تجول ليلي لإجبار مواطنيها على الالتزام بالإغلاق

يناقش القرار في اجتماع "ماكرون" والحكومة غداً

أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء) اعتزامها فرض حظر تجول ليلي في باريس، وربما في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بالعاصمة، وسط إحباط حكومي من تجاهل الكثير من المواطنين للإغلاق الجديد مع تصاعد عدد الإصابات بـ"كوفيد -19".

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يحترمون القواعد أن يروا الفرنسيين الآخرين ينتهكونهم، هناك موقف لما سيكون، نحن بحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة الوباء "، بحسب "رويترز".

وعرض "أتال" حظر التجول الجديد على أنه أمر واقع، لكن مكتب رئيس الوزراء جان كاستكس، بين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

من جهته، أوضح مصدر حكومي أن الأمر سيناقش في اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون وكبار وزراء الحكومة غدًا.

فرنسا

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فرنسا ذاهبة إلى فرض حظر تجول ليلي لإجبار مواطنيها على الالتزام بالإغلاق
سبق

أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء) اعتزامها فرض حظر تجول ليلي في باريس، وربما في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بالعاصمة، وسط إحباط حكومي من تجاهل الكثير من المواطنين للإغلاق الجديد مع تصاعد عدد الإصابات بـ"كوفيد -19".

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يحترمون القواعد أن يروا الفرنسيين الآخرين ينتهكونهم، هناك موقف لما سيكون، نحن بحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة الوباء "، بحسب "رويترز".

وعرض "أتال" حظر التجول الجديد على أنه أمر واقع، لكن مكتب رئيس الوزراء جان كاستكس، بين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

من جهته، أوضح مصدر حكومي أن الأمر سيناقش في اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون وكبار وزراء الحكومة غدًا.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:35 PM

فرنسا ذاهبة إلى فرض حظر تجول ليلي لإجبار مواطنيها على الالتزام بالإغلاق

يناقش القرار في اجتماع "ماكرون" والحكومة غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء) اعتزامها فرض حظر تجول ليلي في باريس، وربما في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بالعاصمة، وسط إحباط حكومي من تجاهل الكثير من المواطنين للإغلاق الجديد مع تصاعد عدد الإصابات بـ"كوفيد -19".

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لأولئك الذين يحترمون القواعد أن يروا الفرنسيين الآخرين ينتهكونهم، هناك موقف لما سيكون، نحن بحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة الوباء "، بحسب "رويترز".

وعرض "أتال" حظر التجول الجديد على أنه أمر واقع، لكن مكتب رئيس الوزراء جان كاستكس، بين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

من جهته، أوضح مصدر حكومي أن الأمر سيناقش في اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون وكبار وزراء الحكومة غدًا.

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