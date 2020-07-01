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مجهول يهشم زجاج مركبات المصلين بجامع الأميرة شيخة بـ"نزهة مكة"

تسبّب بحالة من القلق لجماعة المسجد وجعل بعضهم يصلي بمساجد أخرى

اشتكت جماعة مسجد الأميرة شيخة بالنزهة من الخطر الذي يتربّص بهم والأضرار التي لحقت بمركباتهم على مدى أكثر من أسبوعين من تهشيم للزجاج بسبب مجهول يتردد عليهم مسببًا قلقًا لجماعة المسجد.

وتفصيلًا: قال جماعة المسجد لـ"سبق": إننا تضررنا في المسجد من هذا الشخص وما تسبب به من قلق لنا جماعة المسجد وأضرّ بمركباتنا بعد تسببه في تهشيم لسيارتي الإمام والمؤذن وبعض أفراد جماعة المسجد، حتى إن بعضهم ترك المسجد وصلى بمسجد آخر.

وأضافوا: على مدى أسابيع ونحن يضطر بَعضُنَا لترك أحد أولاده أو السائق في السيارة حتى ينتهي من الصلاة ثم يعود هو إلى حراسة مركبته من هذا المجهول، والذي يبدو أنه يعاني اعتلالات نفسية بعد دخوله المسجد قبل أيام دون أي ملابس يرتديها.

وناشدوا في ختام شكواهم الجهات ذات العلاقة بضرورة إيقاف هذا المجهول، لاسيما مع توفر صور ومقاطع فيديو له خشية أن يتسبّب بأضرار أكثر من اقتصارها على المركبات وسرقة بعض الأغراض من الحي.

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مجهول يهشم زجاج مركبات المصلين بجامع الأميرة شيخة بـ"نزهة مكة"
سبق

اشتكت جماعة مسجد الأميرة شيخة بالنزهة من الخطر الذي يتربّص بهم والأضرار التي لحقت بمركباتهم على مدى أكثر من أسبوعين من تهشيم للزجاج بسبب مجهول يتردد عليهم مسببًا قلقًا لجماعة المسجد.

وتفصيلًا: قال جماعة المسجد لـ"سبق": إننا تضررنا في المسجد من هذا الشخص وما تسبب به من قلق لنا جماعة المسجد وأضرّ بمركباتنا بعد تسببه في تهشيم لسيارتي الإمام والمؤذن وبعض أفراد جماعة المسجد، حتى إن بعضهم ترك المسجد وصلى بمسجد آخر.

وأضافوا: على مدى أسابيع ونحن يضطر بَعضُنَا لترك أحد أولاده أو السائق في السيارة حتى ينتهي من الصلاة ثم يعود هو إلى حراسة مركبته من هذا المجهول، والذي يبدو أنه يعاني اعتلالات نفسية بعد دخوله المسجد قبل أيام دون أي ملابس يرتديها.

وناشدوا في ختام شكواهم الجهات ذات العلاقة بضرورة إيقاف هذا المجهول، لاسيما مع توفر صور ومقاطع فيديو له خشية أن يتسبّب بأضرار أكثر من اقتصارها على المركبات وسرقة بعض الأغراض من الحي.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:13 PM

مجهول يهشم زجاج مركبات المصلين بجامع الأميرة شيخة بـ"نزهة مكة"

تسبّب بحالة من القلق لجماعة المسجد وجعل بعضهم يصلي بمساجد أخرى

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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اشتكت جماعة مسجد الأميرة شيخة بالنزهة من الخطر الذي يتربّص بهم والأضرار التي لحقت بمركباتهم على مدى أكثر من أسبوعين من تهشيم للزجاج بسبب مجهول يتردد عليهم مسببًا قلقًا لجماعة المسجد.

وتفصيلًا: قال جماعة المسجد لـ"سبق": إننا تضررنا في المسجد من هذا الشخص وما تسبب به من قلق لنا جماعة المسجد وأضرّ بمركباتنا بعد تسببه في تهشيم لسيارتي الإمام والمؤذن وبعض أفراد جماعة المسجد، حتى إن بعضهم ترك المسجد وصلى بمسجد آخر.

وأضافوا: على مدى أسابيع ونحن يضطر بَعضُنَا لترك أحد أولاده أو السائق في السيارة حتى ينتهي من الصلاة ثم يعود هو إلى حراسة مركبته من هذا المجهول، والذي يبدو أنه يعاني اعتلالات نفسية بعد دخوله المسجد قبل أيام دون أي ملابس يرتديها.

وناشدوا في ختام شكواهم الجهات ذات العلاقة بضرورة إيقاف هذا المجهول، لاسيما مع توفر صور ومقاطع فيديو له خشية أن يتسبّب بأضرار أكثر من اقتصارها على المركبات وسرقة بعض الأغراض من الحي.

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