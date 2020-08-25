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تعليم المخواة يبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 31 ألف طالب وطالبة

استعدادًا للعام الدراسي الجديد بناء على الخطط وتوزيع الجداول الدراسية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس، توزيع الكتب الدراسية على أكثر من 31 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق، أن قادة وقائدات المدارس استكملوا مع المعلمين والمعلمات بناء الخطط وتوزيع الجداول الدراسية، كما واصلت المدارس توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ وفق المواعيد المعلنة.

وأضاف أن المدارس تفاعلت مع مبادرة الإدارة ممثلة في مكتب "وفاء" بالتعاون مع مكاتب التعليم التي أُطلقت تحت عنوان "تقديرًا لهم"، التي تهدف إلى توزيع الكتب الدراسية على أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين؛ حيث إن هذا العام الدراسي يعد استثنائيًّا يحتاج إلى بث روح الحماس والإيجابية في نفوس الأبناء، والعمل على بناء جسور تواصل فعالة مع الأسر؛ مؤكدًا أن خطة العودة على مستوى الإدارة تضمنت إطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها الإسهام في التهيئة للعام الجديد التي من أبرزها مبادرة "بيتي مدرستي" وملتقى "عودتنا آمنة"، إضافة إلى مبادرة "تقديرًا لهم".

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم المخواة يبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 31 ألف طالب وطالبة
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس، توزيع الكتب الدراسية على أكثر من 31 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق، أن قادة وقائدات المدارس استكملوا مع المعلمين والمعلمات بناء الخطط وتوزيع الجداول الدراسية، كما واصلت المدارس توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ وفق المواعيد المعلنة.

وأضاف أن المدارس تفاعلت مع مبادرة الإدارة ممثلة في مكتب "وفاء" بالتعاون مع مكاتب التعليم التي أُطلقت تحت عنوان "تقديرًا لهم"، التي تهدف إلى توزيع الكتب الدراسية على أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين؛ حيث إن هذا العام الدراسي يعد استثنائيًّا يحتاج إلى بث روح الحماس والإيجابية في نفوس الأبناء، والعمل على بناء جسور تواصل فعالة مع الأسر؛ مؤكدًا أن خطة العودة على مستوى الإدارة تضمنت إطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها الإسهام في التهيئة للعام الجديد التي من أبرزها مبادرة "بيتي مدرستي" وملتقى "عودتنا آمنة"، إضافة إلى مبادرة "تقديرًا لهم".

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:31 PM

تعليم المخواة يبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 31 ألف طالب وطالبة

استعدادًا للعام الدراسي الجديد بناء على الخطط وتوزيع الجداول الدراسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس، توزيع الكتب الدراسية على أكثر من 31 ألف طالب وطالبة؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق، أن قادة وقائدات المدارس استكملوا مع المعلمين والمعلمات بناء الخطط وتوزيع الجداول الدراسية، كما واصلت المدارس توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ وفق المواعيد المعلنة.

وأضاف أن المدارس تفاعلت مع مبادرة الإدارة ممثلة في مكتب "وفاء" بالتعاون مع مكاتب التعليم التي أُطلقت تحت عنوان "تقديرًا لهم"، التي تهدف إلى توزيع الكتب الدراسية على أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين؛ حيث إن هذا العام الدراسي يعد استثنائيًّا يحتاج إلى بث روح الحماس والإيجابية في نفوس الأبناء، والعمل على بناء جسور تواصل فعالة مع الأسر؛ مؤكدًا أن خطة العودة على مستوى الإدارة تضمنت إطلاق حزمة من المبادرات التي من شأنها الإسهام في التهيئة للعام الجديد التي من أبرزها مبادرة "بيتي مدرستي" وملتقى "عودتنا آمنة"، إضافة إلى مبادرة "تقديرًا لهم".

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