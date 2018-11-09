أمانة جازان تزيل صناديق الافتراش من الواجهة البحرية
عقب انتشارها بصورة عشوائية قرب عربات "الفود تراك"
بدأ قسم صحة البيئة ببلدية جيزان في إزالة صناديق الافتراش من الواجهة البحرية، عقب انتشارها بصورة عشوائية بجوار عربات "الفود تراك" وممارستها البيع دون التقيد بوسائل سلامة.
وقالت "أمانة جازان": إزالة صناديق الافتراش أحد أهداف أمانة جازان لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.
أمانة جازان تزيل صناديق الافتراش من الواجهة البحرية
فهد كاملي
سبق
2018-11-09
بدأ قسم صحة البيئة ببلدية جيزان في إزالة صناديق الافتراش من الواجهة البحرية، عقب انتشارها بصورة عشوائية بجوار عربات "الفود تراك" وممارستها البيع دون التقيد بوسائل سلامة.
وقالت "أمانة جازان": إزالة صناديق الافتراش أحد أهداف أمانة جازان لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:12 PM
أمانة جازان تزيل صناديق الافتراش من الواجهة البحرية
عقب انتشارها بصورة عشوائية قرب عربات "الفود تراك"
بدأ قسم صحة البيئة ببلدية جيزان في إزالة صناديق الافتراش من الواجهة البحرية، عقب انتشارها بصورة عشوائية بجوار عربات "الفود تراك" وممارستها البيع دون التقيد بوسائل سلامة.
وقالت "أمانة جازان": إزالة صناديق الافتراش أحد أهداف أمانة جازان لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.