النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

عن بعد.. "رسالة الحرمين السامية" في دروس علمية ومحاضرات يومية

تسجيل وحفظ وتفريغ ثم بث على موقع الرئاسة لتصل لأكبر عدد من المستفيدين

تواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام، بثّ الدروس العلمية والمحاضرات.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام عبداللطيف بن عبدالله آل حسين، أن الإدارة تعمل يومياً لبث الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد، وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، ونظراً لأهمية ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأشار "آل حسين" إلى أن الإدارة تقوم بالإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها في نسخ إلكترونية بالتعاون مع عدد من الإدارات بالرئاسة، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة "يو إس بي" وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة، ويتم تحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً.

وتابع: "بعد تسجيل الدروس يتم تنزيل المادة الصوتية والمرئية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ، ومن ثم يتم التحرير الصوتي للمادة، وبعد ذلك تُرفع المواد على موقع الرئاسة، ومنصة اليوتيوب الخاص بالإدارة؛ لكي تصل الدروس إلى أكبر عدد من المستفيدين، ويتم بث الدروس العلمية بشكلٍ مباشر عبر منصات الرئاسة الرسمية".

الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية رسالة الحرمين السامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن بعد.. "رسالة الحرمين السامية" في دروس علمية ومحاضرات يومية
سبق

تواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام، بثّ الدروس العلمية والمحاضرات.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام عبداللطيف بن عبدالله آل حسين، أن الإدارة تعمل يومياً لبث الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد، وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، ونظراً لأهمية ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأشار "آل حسين" إلى أن الإدارة تقوم بالإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها في نسخ إلكترونية بالتعاون مع عدد من الإدارات بالرئاسة، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة "يو إس بي" وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة، ويتم تحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً.

وتابع: "بعد تسجيل الدروس يتم تنزيل المادة الصوتية والمرئية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ، ومن ثم يتم التحرير الصوتي للمادة، وبعد ذلك تُرفع المواد على موقع الرئاسة، ومنصة اليوتيوب الخاص بالإدارة؛ لكي تصل الدروس إلى أكبر عدد من المستفيدين، ويتم بث الدروس العلمية بشكلٍ مباشر عبر منصات الرئاسة الرسمية".

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
02:13 PM

عن بعد.. "رسالة الحرمين السامية" في دروس علمية ومحاضرات يومية

تسجيل وحفظ وتفريغ ثم بث على موقع الرئاسة لتصل لأكبر عدد من المستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
254

تواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام، بثّ الدروس العلمية والمحاضرات.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام عبداللطيف بن عبدالله آل حسين، أن الإدارة تعمل يومياً لبث الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد، وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، ونظراً لأهمية ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأشار "آل حسين" إلى أن الإدارة تقوم بالإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها في نسخ إلكترونية بالتعاون مع عدد من الإدارات بالرئاسة، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة "يو إس بي" وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة، ويتم تحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً.

وتابع: "بعد تسجيل الدروس يتم تنزيل المادة الصوتية والمرئية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ، ومن ثم يتم التحرير الصوتي للمادة، وبعد ذلك تُرفع المواد على موقع الرئاسة، ومنصة اليوتيوب الخاص بالإدارة؛ لكي تصل الدروس إلى أكبر عدد من المستفيدين، ويتم بث الدروس العلمية بشكلٍ مباشر عبر منصات الرئاسة الرسمية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,284
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,628

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة