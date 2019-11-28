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إحدى ثمرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. ماذا تعرف عن مصفاة الهند العملاقة؟

تتكلف 70 مليار دولار.. وطاقتها الاستيعابية 1.2 مليون برميل نفط يومياً

شهد عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي أمس في أبوظبي، حيث رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، ورأس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الجانب الإماراتي، استعراض سبع مبادرات إستراتيجية، من بينها بناء مصفاة للنفط والبتروكيماويات في الهند، فما الطاقة الاستيعابية للمصفاة؟ وكم ستبلغ تكلفتها؟ وما الهدف منها؟ وأين ستنشأ؟

ستقام المصفاة العملاقة، التي ستنشئها شركة أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في مدينة روها الساحلية بولاية ماهاراشترا غرب الهند، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي؛ لتأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات، في حين ستكون الطاقة الإجمالية للمصفاة 1.2 مليون برميل نفط يومياً، كما ستهدف المصفاة إلى تأمين منافذ جديدة لبيع النفط بالنسبة للسعودية والإمارات في السوق الهندية، وتصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

ووفقاً لآخر التقديرات يتوقع أن تبلغ التكلفة المبدئية للمصفاة 70 مليار دولار، وهو ما يتفق مع توقعات وزير النفط الهندي دارمندرا برادان الذي أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تكلفة المصفاة ستتجاوز الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار، وأن العمل سيبدأ بها عام 2025.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحدى ثمرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. ماذا تعرف عن مصفاة الهند العملاقة؟
سبق

شهد عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي أمس في أبوظبي، حيث رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، ورأس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الجانب الإماراتي، استعراض سبع مبادرات إستراتيجية، من بينها بناء مصفاة للنفط والبتروكيماويات في الهند، فما الطاقة الاستيعابية للمصفاة؟ وكم ستبلغ تكلفتها؟ وما الهدف منها؟ وأين ستنشأ؟

ستقام المصفاة العملاقة، التي ستنشئها شركة أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في مدينة روها الساحلية بولاية ماهاراشترا غرب الهند، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي؛ لتأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات، في حين ستكون الطاقة الإجمالية للمصفاة 1.2 مليون برميل نفط يومياً، كما ستهدف المصفاة إلى تأمين منافذ جديدة لبيع النفط بالنسبة للسعودية والإمارات في السوق الهندية، وتصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

ووفقاً لآخر التقديرات يتوقع أن تبلغ التكلفة المبدئية للمصفاة 70 مليار دولار، وهو ما يتفق مع توقعات وزير النفط الهندي دارمندرا برادان الذي أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تكلفة المصفاة ستتجاوز الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار، وأن العمل سيبدأ بها عام 2025.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:15 PM

إحدى ثمرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. ماذا تعرف عن مصفاة الهند العملاقة؟

تتكلف 70 مليار دولار.. وطاقتها الاستيعابية 1.2 مليون برميل نفط يومياً

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محمد صبح - الرياض
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شهد عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي أمس في أبوظبي، حيث رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، ورأس ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الجانب الإماراتي، استعراض سبع مبادرات إستراتيجية، من بينها بناء مصفاة للنفط والبتروكيماويات في الهند، فما الطاقة الاستيعابية للمصفاة؟ وكم ستبلغ تكلفتها؟ وما الهدف منها؟ وأين ستنشأ؟

ستقام المصفاة العملاقة، التي ستنشئها شركة أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في مدينة روها الساحلية بولاية ماهاراشترا غرب الهند، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي؛ لتأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات، في حين ستكون الطاقة الإجمالية للمصفاة 1.2 مليون برميل نفط يومياً، كما ستهدف المصفاة إلى تأمين منافذ جديدة لبيع النفط بالنسبة للسعودية والإمارات في السوق الهندية، وتصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

ووفقاً لآخر التقديرات يتوقع أن تبلغ التكلفة المبدئية للمصفاة 70 مليار دولار، وهو ما يتفق مع توقعات وزير النفط الهندي دارمندرا برادان الذي أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تكلفة المصفاة ستتجاوز الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار، وأن العمل سيبدأ بها عام 2025.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,219
53.8 مليار

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