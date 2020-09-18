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نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"ليندركينج": لدى الدوحة سجل حافل من العمل مع تل أبيب سيحملهم إلى التوصل إلى اتفاق أوسع

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندركينج، إن واشنطن ترى أن قطر من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف اليوم بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء : "لدى قطر سجل حافل من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين".

وأضاف ليندركينج: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة وتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً".

وكانت دبلوماسية قطرية بارزة أكدت قبل يومين أن بلادها لن تنضم للإمارات والبحرين في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل "إلا إذا تم حل الصراع مع الفلسطينيين".

إسرائيل قطر

الرئيسية/ أخبار العالم

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نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
سبق

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندركينج، إن واشنطن ترى أن قطر من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف اليوم بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء : "لدى قطر سجل حافل من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين".

وأضاف ليندركينج: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة وتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً".

وكانت دبلوماسية قطرية بارزة أكدت قبل يومين أن بلادها لن تنضم للإمارات والبحرين في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل "إلا إذا تم حل الصراع مع الفلسطينيين".

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:25 AM

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"ليندركينج": لدى الدوحة سجل حافل من العمل مع تل أبيب سيحملهم إلى التوصل إلى اتفاق أوسع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندركينج، إن واشنطن ترى أن قطر من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف اليوم بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء : "لدى قطر سجل حافل من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين".

وأضاف ليندركينج: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة وتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً".

وكانت دبلوماسية قطرية بارزة أكدت قبل يومين أن بلادها لن تنضم للإمارات والبحرين في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل "إلا إذا تم حل الصراع مع الفلسطينيين".

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