مدير الأمن العام يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

"الحربي" أبدى إشادته بالتطورات المتواصلة في شتى المجالات

استقبل مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الخميس، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان؛ للتهنئة بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه مديراً للأمن العام.

وأشاد "الحربي" بالتطورات التي يشهدها مجلس وزراء الداخلية العرب في شتى المجالات في ظل الدعم اللا محدود الذي يوليه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وثمّن حجم التفاعل والتطور الذي يبذله المجلس لتوطيد عرى التعاون الأمني بين دول المجلس واستلهام التوجيهات الرشيدة لما يحقق أمان الأوطان واستقرارها.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية بالمملكة من لدن القيادة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الأمر الذي أسهم في الفوز بثقة المجتمع السعودي بكل أطيافه، وإعجاب كل من يعيش على هذا الثراء الطاهر بما تقدمه الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن.