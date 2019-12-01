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لقطة تاريخية للملك سلمان قبل 47عاماً يؤدي العرضة برفقة 4 من إخوانه

نشرتها دارة "المؤسِّس" بمناسبة الذكـرى الخامسة للبيـعة وتولي مقاليـد الحـكم

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية تمّ تصويرها قبل 47 عاماً لخادم الحرمين الشريفين، وهو يؤدي العرضة السعودية بالرياض، جوار إخوانه الملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمة الله عليهم-.

وأظهرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لـ#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محاطاً بإخوانه الملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م).

وجاءت الصورة التاريخية بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتولي الملك سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.

صورة تاريخية خادم الحرمين الشريفين العرضة السعودية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقطة تاريخية للملك سلمان قبل 47عاماً يؤدي العرضة برفقة 4 من إخوانه
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية تمّ تصويرها قبل 47 عاماً لخادم الحرمين الشريفين، وهو يؤدي العرضة السعودية بالرياض، جوار إخوانه الملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمة الله عليهم-.

وأظهرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لـ#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محاطاً بإخوانه الملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م).

وجاءت الصورة التاريخية بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتولي الملك سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
12:08 PM

لقطة تاريخية للملك سلمان قبل 47عاماً يؤدي العرضة برفقة 4 من إخوانه

نشرتها دارة "المؤسِّس" بمناسبة الذكـرى الخامسة للبيـعة وتولي مقاليـد الحـكم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
8,131

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية تمّ تصويرها قبل 47 عاماً لخادم الحرمين الشريفين، وهو يؤدي العرضة السعودية بالرياض، جوار إخوانه الملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمة الله عليهم-.

وأظهرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لـ#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محاطاً بإخوانه الملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م).

وجاءت الصورة التاريخية بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة وتولي الملك سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.

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