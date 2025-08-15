معهد الإدارة ينفّذ البرامج التدريبية لموظفي الدولة حضورياً و"الإعدادية" عن بُعد

السجان: البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت على نجاح تجربة التدريب عن بُعد

أعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي سيكون حضورياً في مقار المعهد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، في حين أن برامجه الإعدادية العامة وبرامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة سيكون تنفيذها مدمجاً بين محاضرات تدريبية عن بُعد وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب.

وفي الجانب الآخر، سينفذ المعهد جميع برامجه التدريبية القصيرة عن بُعد، في حين أن برامجه التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية ستكون حضورياً في مقار المعهد.

يأتي هذا التوجه من المعهد في تنفيذ برامجه الإعدادية والتدريبية في الفصل القادم، بعد دراسة جميع المعطيات من إمكانات مكانية وتقنية للمعهد، وما أعلن من بروتوكولات وقائية وإجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا. حيث أصبح التدريب عن بُعد خياراً إستراتيجياً في قطاع التدريب، إذ يستفيد منه المعهد حالياً في تنفيذ البرنامج كاملاً أو جزء منه عن بُعد، مما يسهم في تقليل كثافة التجمعات البشرية داخل مقار المعهد ويحقق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.

كما أن تنفيذ المعهد برامجه التدريبية القصيرة عن بُعد، التي تستهدف أعداداً كبيرة جداً من موظفي القطاع الحكومي، يسهم في خفض التكاليف المالية على الأجهزة الحكومية والموظفين مع فاعلية ومرونة في عملية التدريب، خاصة لمَن يعملون في مناطق ومدن لا تتوافر بها فروع للمعهد.

من جانبه، أكد مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت على نجاح التحول السريع لتنفيذ برامجه التدريبية والإعدادية بشكل طارئ خلال الفصل التدريبي الماضي أثناء تعليق حضور الدارسين والمتدربين مقار المعهد، إذ استطاع المعهد تدريب أكثر من (51) ألف متدرب ومتدربة عن بُعد خلال تلك الفترة، كما عمل المعهد خلال الفترة الماضية على رصد جميع التحديات والملاحظات، وتحسين الآليات والإجراءات والتقنيات بما يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ البرامج عن بُعد، ويحقق أهداف المعهد في إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة.

وحثّ الدكتور بندر السجان؛ جميع الموظفين والموظفات، على الاستفادة من خدمات منصة المعهد للتدريب الإلكتروني "إثرائي" التي تتيح جميع برامجها التدريبية ومؤتمراتها الإلكترونية وإضاءاتها الإثرائية لجميع موظفي القطاع الحكومي، إذ يستطيع أي موظف اختيار البرنامج المناسب له والتسجيل فيه بشكل مباشر وإكماله في أي وقت ومكان يناسبه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة أو تطبيقاتها في الأجهزة المحمولة.

وبلغ عدد من استفادوا من برامج منصة إثرائي التدريبية خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من مليون وأربعة وأربعين ألف متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

الجدير بالذكر أن المعهد أطلق منصة "إثرائي" نهاية عام 2017م التي تهدف إلى تقديم خدمات تدريبية ومعرفية تسهم في التنمية الإدارية بالمملكة.

ويمكن للمقبولين والمقبولات في جميع البرامج زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد؛ للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج، وأساليب تنفيذها، وذلك بالدخول من خلال الرابط التالي:

https://ipa.sa/2DURKPJ