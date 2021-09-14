النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 96 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط

فاز المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة على منتخب كازاخستان بنتيجة (3- 0)، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، والتي تقام باليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25- 23)، (25- 21)، (25- 23).

وفرض الأخضر سيطرته على مجريات المباراة بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد الذي تميز به اللاعبون.

ويشارك المنتخب السعودي في مجموعة تحديد المراكز من 9- 16 بجوار منتخبات هونغ كونغ وتايلاند وكازاخستان.

ويواجه "الأخضر" الخميس المقبل، نظيره هونغ كونج في تمام الساعة (11:30) صباحًا، ويقابل تايلاند يوم الجمعة في الساعة (11:30) صباحًا بتوقيت السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط
سبق

فاز المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة على منتخب كازاخستان بنتيجة (3- 0)، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، والتي تقام باليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25- 23)، (25- 21)، (25- 23).

وفرض الأخضر سيطرته على مجريات المباراة بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد الذي تميز به اللاعبون.

ويشارك المنتخب السعودي في مجموعة تحديد المراكز من 9- 16 بجوار منتخبات هونغ كونغ وتايلاند وكازاخستان.

ويواجه "الأخضر" الخميس المقبل، نظيره هونغ كونج في تمام الساعة (11:30) صباحًا، ويقابل تايلاند يوم الجمعة في الساعة (11:30) صباحًا بتوقيت السعودية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
01:56 PM

ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
389

فاز المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة على منتخب كازاخستان بنتيجة (3- 0)، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، والتي تقام باليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25- 23)، (25- 21)، (25- 23).

وفرض الأخضر سيطرته على مجريات المباراة بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد الذي تميز به اللاعبون.

ويشارك المنتخب السعودي في مجموعة تحديد المراكز من 9- 16 بجوار منتخبات هونغ كونغ وتايلاند وكازاخستان.

ويواجه "الأخضر" الخميس المقبل، نظيره هونغ كونج في تمام الساعة (11:30) صباحًا، ويقابل تايلاند يوم الجمعة في الساعة (11:30) صباحًا بتوقيت السعودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,643
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,627
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,999

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة