"النصر" يواجه أزمة طاحنة قبل لقاء "تراكتور".. تعرف عليها

يواجه نادي النصر أزمة طاحنة قبل مواجهة الفريق أمام تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء الرابع عشر من سبتمبر الجاري في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتتمثل الأزمة في غياب قلبي الدفاع الأساسيين والاحتياطي؛ إذا إن الأرجنتيني فونيس موري مستبعَد وعبدالإله العمري مصاب.

كما يغيب علي لاجامي للإيقاف، فيما سيكون قلبا الدفاع في المباراة هما الوافد الجديد محمد آل فتيل ونايف الماس.

من جهة أخرى، رفض الاتحاد الآسيوي طلب نادي تراكتور بإضافة 5 لاعبين لقائمة الفريق بدوري أبطال آسيا لمواجهة النصر؛ وذلك بسبب نهاية المهلة المحددة.

وكان تراكتور قد طلب إضافة اللاعبين؛ بسبب فسخ عدد من اللاعبين لعقودهم وإصابة لاعبين بفيروس كورونا، وعدم وجود العدد الكافي لمقابلة النصر السعودي في دور 16 بدوري أبطال آسيا.

وهدد تراكتور عبر حسابه الرسمي بالانسحاب في حال عدم استجابة الاتحاد الآسيوي لمطالبه بالتأجيل، لعدم اكتمال نصاب لاعبيه قبل أن يطالب بزيادة لاعبين إضافيين لقائمته.

يشار إلى أن تراكتور الذي سيلتقي "النصر" مساء الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، قد عين المدرب فيروز كريمي صباح اليوم، بعد استقالة المدرب فراز كمالوند؛ بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها النادي.