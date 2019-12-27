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تنمية الشقيري تُطلق مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"

بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري في محافظة ضمد، اليوم، تنفيذ مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان.

وبدأ اليوم الأول بجولة شملت ستة منازل في مركز الشقيري، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية والقواطع والسباكة وتغيير التالف منها.

ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستُنفذ على مدى أسبوعين، فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء والسباكة، يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية محافظة ضمد مبادرة صيانة منازل أسر الشهداء

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تنمية الشقيري تُطلق مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"
سبق

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري في محافظة ضمد، اليوم، تنفيذ مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان.

وبدأ اليوم الأول بجولة شملت ستة منازل في مركز الشقيري، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية والقواطع والسباكة وتغيير التالف منها.

ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستُنفذ على مدى أسبوعين، فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء والسباكة، يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
02:55 PM

تنمية الشقيري تُطلق مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"

بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري في محافظة ضمد، اليوم، تنفيذ مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء"، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان.

وبدأ اليوم الأول بجولة شملت ستة منازل في مركز الشقيري، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية والقواطع والسباكة وتغيير التالف منها.

ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستُنفذ على مدى أسبوعين، فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء والسباكة، يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.

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