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مصادر "سبق": القبض على الشاب مشهر السلاح في وجه مسن بجازان

المقطع تم تصويره منذ فترة طويلة ولم يتم تداوله بشكله الكامل

كشفت مصادر "سبق" أنه تم توقيف الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحاً، وينتحل صفة رجل أمن خلال تهديده مسناً برميه، وذلك في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى زيادة تداول مقاطع أخرى ظهر بها الطرفان.

وأوضحت المصادر أن المقطع الذي ظهر فيه السلاح تم تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تداوله بشكله الكامل إلا خلال وقت قريب، حيث اقتُطع الفيديو، وتم نشر جزئية منه فقط، موضحةً أنه تم رصد تداول مقاطع أخرى بين الطرفين.

وينتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان توضيحاً وتفصيلاً حول الحادثة وإجراءاتها.

فهد كاملي جازان محمد المواسي جازان توجيهات بضبط منتحل صفة رجل الأمن "مهدد المسنّ بالسلاح" في جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": القبض على الشاب مشهر السلاح في وجه مسن بجازان
سبق

كشفت مصادر "سبق" أنه تم توقيف الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحاً، وينتحل صفة رجل أمن خلال تهديده مسناً برميه، وذلك في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى زيادة تداول مقاطع أخرى ظهر بها الطرفان.

وأوضحت المصادر أن المقطع الذي ظهر فيه السلاح تم تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تداوله بشكله الكامل إلا خلال وقت قريب، حيث اقتُطع الفيديو، وتم نشر جزئية منه فقط، موضحةً أنه تم رصد تداول مقاطع أخرى بين الطرفين.

وينتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان توضيحاً وتفصيلاً حول الحادثة وإجراءاتها.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:12 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:45 PM

مصادر "سبق": القبض على الشاب مشهر السلاح في وجه مسن بجازان

المقطع تم تصويره منذ فترة طويلة ولم يتم تداوله بشكله الكامل

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مجموعة من المحررين - جازان
6
5,489

كشفت مصادر "سبق" أنه تم توقيف الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحاً، وينتحل صفة رجل أمن خلال تهديده مسناً برميه، وذلك في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى زيادة تداول مقاطع أخرى ظهر بها الطرفان.

وأوضحت المصادر أن المقطع الذي ظهر فيه السلاح تم تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تداوله بشكله الكامل إلا خلال وقت قريب، حيث اقتُطع الفيديو، وتم نشر جزئية منه فقط، موضحةً أنه تم رصد تداول مقاطع أخرى بين الطرفين.

وينتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان توضيحاً وتفصيلاً حول الحادثة وإجراءاتها.

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