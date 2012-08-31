النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والبنك الأهلي يوقّعان اتفاقية تعاون لتقديم حلول تمويلية

متوافقة مع أحكام الشريعة للراغبين في الاستفادة من العروض السكنية وشراء وحدات جاهزة

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي التجاري، يقدم بموجبها البنك حلولًا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين في الاستفادة من العروض السكنية المتنوعة، وشراء وحدات جاهزة أو أراضٍ سكنية في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وسوف تُساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق استحداث الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة قال فيصل بن عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري: "نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث تندرج هذه الشراكة ضِمن مبادرات البنك الأهلي التي يسعى من خلالها إلى توسيع عملياته التمويلية وتيسير تملّك المواطنين للسكن".

وأضاف: "سيقوم البنك -بموجب هذه الاتفاقية- بتقديم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية المختلفة والمبتكرة الخاصة بالتمويل العقاري والميسرة، للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضِمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن تؤدي حلولنا التمويلية وخدماتنا المصرفية وسهولة إجراءاتنا إلى زيادة الطلب من قِبَل شريحة أكبر من المواطنين".

وقال أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "نسعد اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة وعلى مستوى المنطقة، ليكون بنكًا معتمدًا لتمويل مختلف المنتجات العقارية السكنية بالمدينة الاقتصادية على أساس المرابحة؛ حيث إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز العملية التنموية في المملكة من خلال مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين"؛ مضيفًا: "سوف يتمكن ملاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء، كما يمكن لمستفيدي الدعم السكني من قِبَل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة. وقد حرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها، في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية البنك الأهلي التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والبنك الأهلي يوقّعان اتفاقية تعاون لتقديم حلول تمويلية
سبق

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي التجاري، يقدم بموجبها البنك حلولًا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين في الاستفادة من العروض السكنية المتنوعة، وشراء وحدات جاهزة أو أراضٍ سكنية في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وسوف تُساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق استحداث الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة قال فيصل بن عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري: "نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث تندرج هذه الشراكة ضِمن مبادرات البنك الأهلي التي يسعى من خلالها إلى توسيع عملياته التمويلية وتيسير تملّك المواطنين للسكن".

وأضاف: "سيقوم البنك -بموجب هذه الاتفاقية- بتقديم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية المختلفة والمبتكرة الخاصة بالتمويل العقاري والميسرة، للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضِمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن تؤدي حلولنا التمويلية وخدماتنا المصرفية وسهولة إجراءاتنا إلى زيادة الطلب من قِبَل شريحة أكبر من المواطنين".

وقال أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "نسعد اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة وعلى مستوى المنطقة، ليكون بنكًا معتمدًا لتمويل مختلف المنتجات العقارية السكنية بالمدينة الاقتصادية على أساس المرابحة؛ حيث إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز العملية التنموية في المملكة من خلال مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين"؛ مضيفًا: "سوف يتمكن ملاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء، كما يمكن لمستفيدي الدعم السكني من قِبَل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة. وقد حرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها، في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:06 AM

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والبنك الأهلي يوقّعان اتفاقية تعاون لتقديم حلول تمويلية

متوافقة مع أحكام الشريعة للراغبين في الاستفادة من العروض السكنية وشراء وحدات جاهزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
522

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي التجاري، يقدم بموجبها البنك حلولًا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين في الاستفادة من العروض السكنية المتنوعة، وشراء وحدات جاهزة أو أراضٍ سكنية في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وسوف تُساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق استحداث الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة قال فيصل بن عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري: "نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث تندرج هذه الشراكة ضِمن مبادرات البنك الأهلي التي يسعى من خلالها إلى توسيع عملياته التمويلية وتيسير تملّك المواطنين للسكن".

وأضاف: "سيقوم البنك -بموجب هذه الاتفاقية- بتقديم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية المختلفة والمبتكرة الخاصة بالتمويل العقاري والميسرة، للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضِمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن تؤدي حلولنا التمويلية وخدماتنا المصرفية وسهولة إجراءاتنا إلى زيادة الطلب من قِبَل شريحة أكبر من المواطنين".

وقال أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "نسعد اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة وعلى مستوى المنطقة، ليكون بنكًا معتمدًا لتمويل مختلف المنتجات العقارية السكنية بالمدينة الاقتصادية على أساس المرابحة؛ حيث إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز العملية التنموية في المملكة من خلال مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين"؛ مضيفًا: "سوف يتمكن ملاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء، كما يمكن لمستفيدي الدعم السكني من قِبَل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة. وقد حرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها، في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,585
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,095

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة