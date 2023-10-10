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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تزايد الإصابات والوفيات.. إيران تُغرم مخالفي إجراءات "كورونا"

تسدد لصالح حساب مصرفي لوزارة الصحة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (السبت)، فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بـ"كوفيد-19" تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

وبيّن "روحاني" أن عناصر من الشرطة والأمن ومفتشين سيدققون في التزام سكان العاصمة، ويحددون المخالفين الذين سيلزمون بدفع غرامة خلال مهلة أسبوعين، لصالح حساب مصرفي تابع لوزارة الصحة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة "كوفيد-19"، أنه في حال امتنع المخالفون عن تسديد القيمة سيكونون مدينين للدولة، وستقتطع قيمة المخالفة من حسابهم المصرفي بطرق مختلفة، من دون أن يحددها.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات غرامة مالية على مخالفي البروتوكولات الصحية، منذ تسجيل أولى حالات "كوفيد-19" في إيران في فبراير (شباط).

فيروس كورونا الجديد

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بعد تزايد الإصابات والوفيات.. إيران تُغرم مخالفي إجراءات "كورونا"
سبق

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (السبت)، فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بـ"كوفيد-19" تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

وبيّن "روحاني" أن عناصر من الشرطة والأمن ومفتشين سيدققون في التزام سكان العاصمة، ويحددون المخالفين الذين سيلزمون بدفع غرامة خلال مهلة أسبوعين، لصالح حساب مصرفي تابع لوزارة الصحة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة "كوفيد-19"، أنه في حال امتنع المخالفون عن تسديد القيمة سيكونون مدينين للدولة، وستقتطع قيمة المخالفة من حسابهم المصرفي بطرق مختلفة، من دون أن يحددها.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات غرامة مالية على مخالفي البروتوكولات الصحية، منذ تسجيل أولى حالات "كوفيد-19" في إيران في فبراير (شباط).

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
03:33 PM

بعد تزايد الإصابات والوفيات.. إيران تُغرم مخالفي إجراءات "كورونا"

تسدد لصالح حساب مصرفي لوزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (السبت)، فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بـ"كوفيد-19" تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

وبيّن "روحاني" أن عناصر من الشرطة والأمن ومفتشين سيدققون في التزام سكان العاصمة، ويحددون المخالفين الذين سيلزمون بدفع غرامة خلال مهلة أسبوعين، لصالح حساب مصرفي تابع لوزارة الصحة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة "كوفيد-19"، أنه في حال امتنع المخالفون عن تسديد القيمة سيكونون مدينين للدولة، وستقتطع قيمة المخالفة من حسابهم المصرفي بطرق مختلفة، من دون أن يحددها.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات غرامة مالية على مخالفي البروتوكولات الصحية، منذ تسجيل أولى حالات "كوفيد-19" في إيران في فبراير (شباط).

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