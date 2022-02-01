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"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرَّف عليها

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" عن القائمة الأساسية للأخضر التي تواجه اليابان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيمن: سلطان الغنام

قلب دفاع: علي البليهي

قلب دفاع: عبد الإله العمري

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

محور: عبدالإله المالكي

محور: علي الحسن

وسط: محمد كنو

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: فراس البريكان

المنتخب السعودي مونديال 2022

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرَّف عليها
سبق

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" عن القائمة الأساسية للأخضر التي تواجه اليابان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيمن: سلطان الغنام

قلب دفاع: علي البليهي

قلب دفاع: عبد الإله العمري

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

محور: عبدالإله المالكي

محور: علي الحسن

وسط: محمد كنو

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: فراس البريكان

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:47 PM

"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرَّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,453

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" عن القائمة الأساسية للأخضر التي تواجه اليابان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيمن: سلطان الغنام

قلب دفاع: علي البليهي

قلب دفاع: عبد الإله العمري

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

محور: عبدالإله المالكي

محور: علي الحسن

وسط: محمد كنو

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: فراس البريكان

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,980
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