النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراجحي المالية" تطلق أول صندوق غير نشط متعدد العوامل

يهدف إلى تحقيق نمو "متوسط إلى طويل الأجل" لرأس المال

أعلنت "الراجحي المالية"، أحد أكبر مدراء الأصول في المملكة وواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، عن طرح "صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل".

ويهدف هذا الصندوق الاستثماري العام المفتوح إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل لرأس المال من خلال تتبع أداء مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.، ويعتبر أول صندوق استثماري غير نشط تطرحه الراجحي المالية، تم تصميم وهيكلة صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل لتوفير وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وفي ظل كونه غير نشط ومتعدد العوامل، يعتمد الصندوق على سياسة ممنهجة ومنتظمة وشفافة في آلية اتخاذ القرار الاستثماري بهدف التفوق على أداء السوق، بخلاف الصناديق النشطة التي تعتمد على النهج التقليدي في إدارة الصندوق واختيار الأسهم.

ويُصنف الصندوق كأول صندوق غير نشط متعدد العوامل يُطرح في السوق المحلي، والذي تم إنشاؤه باستخدام مجموعة من ثلاثة عوامل أساسية لهيكلة مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل، هي: "الجودة، والقيمة، والأداء".

وتم تأسيس المؤشر الاسترشادي للصندوق وإعادة توازنه النصف سنوي بناء على أوزان متساوية لمجموعة العوامل الأساسية للمؤشر.

وقال رئيس إدارة الأصول في الراجحي المالية، مقرن الكليبي: تم إنشاء هذا الصندوق لتلبية احتياجات المستثمرين لإيجاد وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل. كإحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية المبتكرة، يُسعدنا تقديم هذا البديل الاستثماري الذي يعتمد على سياسة ممنهجة وشفافة في الاستثمار.

وأضاف: يستهدف الصندوق جميع فئات المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن توزيع أشمل لاستثماراتهم في سوق الأسهم السعودية بهدف التوزيع الاستراتيجي لاستثماراتهم أو تخصيص جزء من مدخراتهم للاستثمار طويل المدى.

وقال رئيس تغطية الشرق الأوسط في "إم إس سي أي"، روبيرت أنصاري: "إم إس سي آي" سعيدة بإنشائها مؤشر "إم إس سي آي للأسهم السعودية متعدد العوام.

وأضاف: يستمر الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين في الاستثمار متعدد العوامل بشكل متسارع؛ حيث يبحث المستثمرون عن نهج بديل للدخول في سوق الأسهم السعودية وطرق شفافة للوصول بكفاءة إلى الأسواق الناشئة عبر أدوات مالية متنوعة.

جدير بالذكر أن "الراجحي المالية" تأسست عام 2008 وتوفر مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المبتكرة عبر خدمات الوساطة وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية، كما تصنف كأكبر الشركات في خدمات الوساطة وأحد أكبر مدراء الأصول في المملكة.

وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على أبحاث MSCI كبار المستثمرين في العالم في إنشاء وإدارة المحافظ بشكل أفضل. ويعتمد العملاء على MSCI حصول على تحليل أعمق وأدق للمحرك الرئيس للأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الأبحاث المبتكرة وتغطية فئات واسعة من الأصول الاستثمارية. تشمل منتجات وخدمات MSCI على المؤشرات الاسترشادية، وبناء النماذج التحليلية، والبيانات، ومؤشرات العقارات والبحوث. وتخدم شركة MSCI 99 شركة من أكبر 100 شركة في إدارة الأصول، وفقا لأحدث تصنيف من قبل شركة P&I للتصنيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي المالية" تطلق أول صندوق غير نشط متعدد العوامل
سبق

أعلنت "الراجحي المالية"، أحد أكبر مدراء الأصول في المملكة وواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، عن طرح "صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل".

ويهدف هذا الصندوق الاستثماري العام المفتوح إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل لرأس المال من خلال تتبع أداء مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.، ويعتبر أول صندوق استثماري غير نشط تطرحه الراجحي المالية، تم تصميم وهيكلة صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل لتوفير وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وفي ظل كونه غير نشط ومتعدد العوامل، يعتمد الصندوق على سياسة ممنهجة ومنتظمة وشفافة في آلية اتخاذ القرار الاستثماري بهدف التفوق على أداء السوق، بخلاف الصناديق النشطة التي تعتمد على النهج التقليدي في إدارة الصندوق واختيار الأسهم.

ويُصنف الصندوق كأول صندوق غير نشط متعدد العوامل يُطرح في السوق المحلي، والذي تم إنشاؤه باستخدام مجموعة من ثلاثة عوامل أساسية لهيكلة مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل، هي: "الجودة، والقيمة، والأداء".

وتم تأسيس المؤشر الاسترشادي للصندوق وإعادة توازنه النصف سنوي بناء على أوزان متساوية لمجموعة العوامل الأساسية للمؤشر.

وقال رئيس إدارة الأصول في الراجحي المالية، مقرن الكليبي: تم إنشاء هذا الصندوق لتلبية احتياجات المستثمرين لإيجاد وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل. كإحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية المبتكرة، يُسعدنا تقديم هذا البديل الاستثماري الذي يعتمد على سياسة ممنهجة وشفافة في الاستثمار.

وأضاف: يستهدف الصندوق جميع فئات المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن توزيع أشمل لاستثماراتهم في سوق الأسهم السعودية بهدف التوزيع الاستراتيجي لاستثماراتهم أو تخصيص جزء من مدخراتهم للاستثمار طويل المدى.

وقال رئيس تغطية الشرق الأوسط في "إم إس سي أي"، روبيرت أنصاري: "إم إس سي آي" سعيدة بإنشائها مؤشر "إم إس سي آي للأسهم السعودية متعدد العوام.

وأضاف: يستمر الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين في الاستثمار متعدد العوامل بشكل متسارع؛ حيث يبحث المستثمرون عن نهج بديل للدخول في سوق الأسهم السعودية وطرق شفافة للوصول بكفاءة إلى الأسواق الناشئة عبر أدوات مالية متنوعة.

جدير بالذكر أن "الراجحي المالية" تأسست عام 2008 وتوفر مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المبتكرة عبر خدمات الوساطة وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية، كما تصنف كأكبر الشركات في خدمات الوساطة وأحد أكبر مدراء الأصول في المملكة.

وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على أبحاث MSCI كبار المستثمرين في العالم في إنشاء وإدارة المحافظ بشكل أفضل. ويعتمد العملاء على MSCI حصول على تحليل أعمق وأدق للمحرك الرئيس للأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الأبحاث المبتكرة وتغطية فئات واسعة من الأصول الاستثمارية. تشمل منتجات وخدمات MSCI على المؤشرات الاسترشادية، وبناء النماذج التحليلية، والبيانات، ومؤشرات العقارات والبحوث. وتخدم شركة MSCI 99 شركة من أكبر 100 شركة في إدارة الأصول، وفقا لأحدث تصنيف من قبل شركة P&I للتصنيف.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:46 PM

"الراجحي المالية" تطلق أول صندوق غير نشط متعدد العوامل

يهدف إلى تحقيق نمو "متوسط إلى طويل الأجل" لرأس المال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,200

أعلنت "الراجحي المالية"، أحد أكبر مدراء الأصول في المملكة وواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، عن طرح "صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل".

ويهدف هذا الصندوق الاستثماري العام المفتوح إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل لرأس المال من خلال تتبع أداء مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.، ويعتبر أول صندوق استثماري غير نشط تطرحه الراجحي المالية، تم تصميم وهيكلة صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل لتوفير وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وفي ظل كونه غير نشط ومتعدد العوامل، يعتمد الصندوق على سياسة ممنهجة ومنتظمة وشفافة في آلية اتخاذ القرار الاستثماري بهدف التفوق على أداء السوق، بخلاف الصناديق النشطة التي تعتمد على النهج التقليدي في إدارة الصندوق واختيار الأسهم.

ويُصنف الصندوق كأول صندوق غير نشط متعدد العوامل يُطرح في السوق المحلي، والذي تم إنشاؤه باستخدام مجموعة من ثلاثة عوامل أساسية لهيكلة مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل، هي: "الجودة، والقيمة، والأداء".

وتم تأسيس المؤشر الاسترشادي للصندوق وإعادة توازنه النصف سنوي بناء على أوزان متساوية لمجموعة العوامل الأساسية للمؤشر.

وقال رئيس إدارة الأصول في الراجحي المالية، مقرن الكليبي: تم إنشاء هذا الصندوق لتلبية احتياجات المستثمرين لإيجاد وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل. كإحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية المبتكرة، يُسعدنا تقديم هذا البديل الاستثماري الذي يعتمد على سياسة ممنهجة وشفافة في الاستثمار.

وأضاف: يستهدف الصندوق جميع فئات المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن توزيع أشمل لاستثماراتهم في سوق الأسهم السعودية بهدف التوزيع الاستراتيجي لاستثماراتهم أو تخصيص جزء من مدخراتهم للاستثمار طويل المدى.

وقال رئيس تغطية الشرق الأوسط في "إم إس سي أي"، روبيرت أنصاري: "إم إس سي آي" سعيدة بإنشائها مؤشر "إم إس سي آي للأسهم السعودية متعدد العوام.

وأضاف: يستمر الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين في الاستثمار متعدد العوامل بشكل متسارع؛ حيث يبحث المستثمرون عن نهج بديل للدخول في سوق الأسهم السعودية وطرق شفافة للوصول بكفاءة إلى الأسواق الناشئة عبر أدوات مالية متنوعة.

جدير بالذكر أن "الراجحي المالية" تأسست عام 2008 وتوفر مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المبتكرة عبر خدمات الوساطة وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية، كما تصنف كأكبر الشركات في خدمات الوساطة وأحد أكبر مدراء الأصول في المملكة.

وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على أبحاث MSCI كبار المستثمرين في العالم في إنشاء وإدارة المحافظ بشكل أفضل. ويعتمد العملاء على MSCI حصول على تحليل أعمق وأدق للمحرك الرئيس للأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الأبحاث المبتكرة وتغطية فئات واسعة من الأصول الاستثمارية. تشمل منتجات وخدمات MSCI على المؤشرات الاسترشادية، وبناء النماذج التحليلية، والبيانات، ومؤشرات العقارات والبحوث. وتخدم شركة MSCI 99 شركة من أكبر 100 شركة في إدارة الأصول، وفقا لأحدث تصنيف من قبل شركة P&I للتصنيف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,579
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,271
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,551
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,467

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة