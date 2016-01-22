"الراجحي المالية" تطلق أول صندوق غير نشط متعدد العوامل

يهدف إلى تحقيق نمو "متوسط إلى طويل الأجل" لرأس المال

أعلنت "الراجحي المالية"، أحد أكبر مدراء الأصول في المملكة وواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، عن طرح "صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل".

ويهدف هذا الصندوق الاستثماري العام المفتوح إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل لرأس المال من خلال تتبع أداء مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية للصندوق.، ويعتبر أول صندوق استثماري غير نشط تطرحه الراجحي المالية، تم تصميم وهيكلة صندوق الراجحي "إم إس سي آي" لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل لتوفير وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وفي ظل كونه غير نشط ومتعدد العوامل، يعتمد الصندوق على سياسة ممنهجة ومنتظمة وشفافة في آلية اتخاذ القرار الاستثماري بهدف التفوق على أداء السوق، بخلاف الصناديق النشطة التي تعتمد على النهج التقليدي في إدارة الصندوق واختيار الأسهم.

ويُصنف الصندوق كأول صندوق غير نشط متعدد العوامل يُطرح في السوق المحلي، والذي تم إنشاؤه باستخدام مجموعة من ثلاثة عوامل أساسية لهيكلة مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم السعودية متعدد العوامل، هي: "الجودة، والقيمة، والأداء".

وتم تأسيس المؤشر الاسترشادي للصندوق وإعادة توازنه النصف سنوي بناء على أوزان متساوية لمجموعة العوامل الأساسية للمؤشر.

وقال رئيس إدارة الأصول في الراجحي المالية، مقرن الكليبي: تم إنشاء هذا الصندوق لتلبية احتياجات المستثمرين لإيجاد وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل. كإحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية المبتكرة، يُسعدنا تقديم هذا البديل الاستثماري الذي يعتمد على سياسة ممنهجة وشفافة في الاستثمار.

وأضاف: يستهدف الصندوق جميع فئات المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن توزيع أشمل لاستثماراتهم في سوق الأسهم السعودية بهدف التوزيع الاستراتيجي لاستثماراتهم أو تخصيص جزء من مدخراتهم للاستثمار طويل المدى.

وقال رئيس تغطية الشرق الأوسط في "إم إس سي أي"، روبيرت أنصاري: "إم إس سي آي" سعيدة بإنشائها مؤشر "إم إس سي آي للأسهم السعودية متعدد العوام.

وأضاف: يستمر الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين في الاستثمار متعدد العوامل بشكل متسارع؛ حيث يبحث المستثمرون عن نهج بديل للدخول في سوق الأسهم السعودية وطرق شفافة للوصول بكفاءة إلى الأسواق الناشئة عبر أدوات مالية متنوعة.

جدير بالذكر أن "الراجحي المالية" تأسست عام 2008 وتوفر مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المبتكرة عبر خدمات الوساطة وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية، كما تصنف كأكبر الشركات في خدمات الوساطة وأحد أكبر مدراء الأصول في المملكة.

وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على أبحاث MSCI كبار المستثمرين في العالم في إنشاء وإدارة المحافظ بشكل أفضل. ويعتمد العملاء على MSCI حصول على تحليل أعمق وأدق للمحرك الرئيس للأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الأبحاث المبتكرة وتغطية فئات واسعة من الأصول الاستثمارية. تشمل منتجات وخدمات MSCI على المؤشرات الاسترشادية، وبناء النماذج التحليلية، والبيانات، ومؤشرات العقارات والبحوث. وتخدم شركة MSCI 99 شركة من أكبر 100 شركة في إدارة الأصول، وفقا لأحدث تصنيف من قبل شركة P&I للتصنيف.