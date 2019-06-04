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فيديو.. ماذا قال هذا الطفل ليهديه أمير الباحة ساعته؟

اليوم وخلال استقبال الأمير للمهنّئين بعيد الفطر المبارك

منح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، ساعته هديةً لطفل؛ بعد أن قدم الطفل قصيدةً شعرية امتدح فيها القيادة.

وهنأ الطفل أحمد مطر الزهراني أمير الباحة بعيد الفطر المبارك، واستأذنه ليقول قصيدته فسمح له.

ونص قصيدة الزهراني هو:
يا مرحباً ترحيبة شأنها شأن .. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم

العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا

والله يحفظ الدين والكنق سلمان .. ومحمد اللي مرتقي للشدائد

قلته وأنا مندوب غامد وزهران .. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد.

وكان أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد استقبل اليوم المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

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فيديو.. ماذا قال هذا الطفل ليهديه أمير الباحة ساعته؟
سبق

منح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، ساعته هديةً لطفل؛ بعد أن قدم الطفل قصيدةً شعرية امتدح فيها القيادة.

وهنأ الطفل أحمد مطر الزهراني أمير الباحة بعيد الفطر المبارك، واستأذنه ليقول قصيدته فسمح له.

ونص قصيدة الزهراني هو:
يا مرحباً ترحيبة شأنها شأن .. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم

العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا

والله يحفظ الدين والكنق سلمان .. ومحمد اللي مرتقي للشدائد

قلته وأنا مندوب غامد وزهران .. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد.

وكان أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد استقبل اليوم المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:34 AM

فيديو.. ماذا قال هذا الطفل ليهديه أمير الباحة ساعته؟

اليوم وخلال استقبال الأمير للمهنّئين بعيد الفطر المبارك

A A A
سلطان السهيمي - الباحة
11
36,784

منح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، ساعته هديةً لطفل؛ بعد أن قدم الطفل قصيدةً شعرية امتدح فيها القيادة.

وهنأ الطفل أحمد مطر الزهراني أمير الباحة بعيد الفطر المبارك، واستأذنه ليقول قصيدته فسمح له.

ونص قصيدة الزهراني هو:
يا مرحباً ترحيبة شأنها شأن .. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم

العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا

والله يحفظ الدين والكنق سلمان .. ومحمد اللي مرتقي للشدائد

قلته وأنا مندوب غامد وزهران .. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد.

وكان أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد استقبل اليوم المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

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