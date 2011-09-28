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عفيف.. انتشال جثة "ستينية" من خزان مياه أحد المنازل

تم إحالة الحادثة لمركز الشرطة لاستكمال التحقيقات

انتشلت فرق الإنقاذ بمحافظة عفيف، جثة امرأة ستينية من خزان مياه بأحد أحياء المحافظة، وذلك بعد بلاغ تلقته غرفة العمليات عن الحادثة.

وعملت الفرقة على إحالة القضية لمركز الشرطة بعفيف لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة حول الواقعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف.. انتشال جثة "ستينية" من خزان مياه أحد المنازل
سبق

انتشلت فرق الإنقاذ بمحافظة عفيف، جثة امرأة ستينية من خزان مياه بأحد أحياء المحافظة، وذلك بعد بلاغ تلقته غرفة العمليات عن الحادثة.

وعملت الفرقة على إحالة القضية لمركز الشرطة بعفيف لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة حول الواقعة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:06 PM

عفيف.. انتشال جثة "ستينية" من خزان مياه أحد المنازل

تم إحالة الحادثة لمركز الشرطة لاستكمال التحقيقات

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
1,030

انتشلت فرق الإنقاذ بمحافظة عفيف، جثة امرأة ستينية من خزان مياه بأحد أحياء المحافظة، وذلك بعد بلاغ تلقته غرفة العمليات عن الحادثة.

وعملت الفرقة على إحالة القضية لمركز الشرطة بعفيف لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة حول الواقعة.

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