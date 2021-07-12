متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة
قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .
وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .
متحدث وزارة الصحة
الدكتور محمد العبدالعالي
متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-12
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .
وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:55 PM
متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة
قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .
وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .