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"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة

قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:55 PM

متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة

قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,251

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .

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