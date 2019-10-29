الرئيس النيجيري يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بالمطار

وصل الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقبال الرئيس النيجيري بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية.