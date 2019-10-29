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الرئيس النيجيري يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بالمطار

وصل الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقبال الرئيس النيجيري بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرياض رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمدو بخاري منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس النيجيري يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"
سبق

وصل الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقبال الرئيس النيجيري بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:12 AM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
02:06 AM

الرئيس النيجيري يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بالمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقبال الرئيس النيجيري بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية.

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