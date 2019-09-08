النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. إعفاء الفالح وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة

"السلطة الخضراء".. أكثر الأطعمة تلوثًا بمطاعم ومحلات مكة

تقرير كشفته أمانة العاصمة المقدسة.. بَواقي مبيدات بالورقيات والتمور

كشفت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، عن نتائج حصر أنواع عينات الأطعمة الأكثر تلوثًا، التي يتم الكشف عنها بالمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة؛ في إطار حرص الأمانة على سلامة الأغذية وجودتها.

وأشارت التقارير الصادرة عن مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة خلال العام 1440هـ، إلى وجود عينات ملوثة في بعض الأطعمة؛ حيث كانت (السلطة الخضراء) هي الأكثر تلوثًا بواقع 625 عينة ملوثة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من إجمالي عدد 14.361 عينة، إضافة إلى ملاحظة نتائج قياس الأثر المتبقي من المبيدات الحشرية على 36 عينة من الورقيات والتمور، نتج عن ذلك وجود 4 عينات غير مطابقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن أمانة العاصمة المقدسة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى تكثيف أعمال سحب عينات الأغذية للتأكد من سلامتها وخلوها من البكتيريا الضارة بصحة الإنسان؛ لافتًا إلى وجود مختبر متطور بالأمانة لمراقبة الأغذية والمياه، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات، من خلال تحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها اشتراطات ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة، برامج تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لعدد 64 طالبًا؛ في إطار نشر الوعي المعرفي؛ حيث يمثل تدريب الكوادر الوطنية أهمية بالغة لأمانة العاصمة المقدسة لبناء وتأسيس وتنمية مهارات أبناء الوطن، وتهيئتهم لميادين العمل من خلال برامج التدريب الصيفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السلطة الخضراء".. أكثر الأطعمة تلوثًا بمطاعم ومحلات مكة
سبق

كشفت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، عن نتائج حصر أنواع عينات الأطعمة الأكثر تلوثًا، التي يتم الكشف عنها بالمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة؛ في إطار حرص الأمانة على سلامة الأغذية وجودتها.

وأشارت التقارير الصادرة عن مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة خلال العام 1440هـ، إلى وجود عينات ملوثة في بعض الأطعمة؛ حيث كانت (السلطة الخضراء) هي الأكثر تلوثًا بواقع 625 عينة ملوثة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من إجمالي عدد 14.361 عينة، إضافة إلى ملاحظة نتائج قياس الأثر المتبقي من المبيدات الحشرية على 36 عينة من الورقيات والتمور، نتج عن ذلك وجود 4 عينات غير مطابقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن أمانة العاصمة المقدسة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى تكثيف أعمال سحب عينات الأغذية للتأكد من سلامتها وخلوها من البكتيريا الضارة بصحة الإنسان؛ لافتًا إلى وجود مختبر متطور بالأمانة لمراقبة الأغذية والمياه، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات، من خلال تحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها اشتراطات ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة، برامج تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لعدد 64 طالبًا؛ في إطار نشر الوعي المعرفي؛ حيث يمثل تدريب الكوادر الوطنية أهمية بالغة لأمانة العاصمة المقدسة لبناء وتأسيس وتنمية مهارات أبناء الوطن، وتهيئتهم لميادين العمل من خلال برامج التدريب الصيفية.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:41 AM

"السلطة الخضراء".. أكثر الأطعمة تلوثًا بمطاعم ومحلات مكة

تقرير كشفته أمانة العاصمة المقدسة.. بَواقي مبيدات بالورقيات والتمور

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
1,014

كشفت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، عن نتائج حصر أنواع عينات الأطعمة الأكثر تلوثًا، التي يتم الكشف عنها بالمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة؛ في إطار حرص الأمانة على سلامة الأغذية وجودتها.

وأشارت التقارير الصادرة عن مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة خلال العام 1440هـ، إلى وجود عينات ملوثة في بعض الأطعمة؛ حيث كانت (السلطة الخضراء) هي الأكثر تلوثًا بواقع 625 عينة ملوثة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من إجمالي عدد 14.361 عينة، إضافة إلى ملاحظة نتائج قياس الأثر المتبقي من المبيدات الحشرية على 36 عينة من الورقيات والتمور، نتج عن ذلك وجود 4 عينات غير مطابقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن أمانة العاصمة المقدسة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى تكثيف أعمال سحب عينات الأغذية للتأكد من سلامتها وخلوها من البكتيريا الضارة بصحة الإنسان؛ لافتًا إلى وجود مختبر متطور بالأمانة لمراقبة الأغذية والمياه، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات، من خلال تحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها اشتراطات ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة، برامج تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لعدد 64 طالبًا؛ في إطار نشر الوعي المعرفي؛ حيث يمثل تدريب الكوادر الوطنية أهمية بالغة لأمانة العاصمة المقدسة لبناء وتأسيس وتنمية مهارات أبناء الوطن، وتهيئتهم لميادين العمل من خلال برامج التدريب الصيفية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,042
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,899

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة