"محمد الروقي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بادي نحاس الروقي المستشار في وزارة الخارجية سابقاً أول من أمس، وتتلقى أسرته العزاء في منزلهم الكائن في حي المثناة في محافظة الطائف ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

يشار إلى أن الفقيد شقيق رجل الأعمال المعروف عوض بن بادي نحاس الروقي.