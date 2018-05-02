"محمد الروقي" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بادي نحاس الروقي المستشار في وزارة الخارجية سابقاً أول من أمس، وتتلقى أسرته العزاء في منزلهم الكائن في حي المثناة في محافظة الطائف ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
يشار إلى أن الفقيد شقيق رجل الأعمال المعروف عوض بن بادي نحاس الروقي.
"محمد الروقي" إلى رحمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-05-02
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بادي نحاس الروقي المستشار في وزارة الخارجية سابقاً أول من أمس، وتتلقى أسرته العزاء في منزلهم الكائن في حي المثناة في محافظة الطائف ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
يشار إلى أن الفقيد شقيق رجل الأعمال المعروف عوض بن بادي نحاس الروقي.
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:59 PM
"محمد الروقي" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بادي نحاس الروقي المستشار في وزارة الخارجية سابقاً أول من أمس، وتتلقى أسرته العزاء في منزلهم الكائن في حي المثناة في محافظة الطائف ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
يشار إلى أن الفقيد شقيق رجل الأعمال المعروف عوض بن بادي نحاس الروقي.