بالفيديو.. أمريكي يلتقط لحظة مقتله بالرصاص على الهواء

التقط رجل أمريكي، أمس الاثنين، لحظة مقتله بإطلاق النار عليه على الهواء مباشرة؛ وذلك من خلال كاميرا كان يمسكها بعصا السيلفي، وهو يتحدث إلى قاتله دون أن يدري ما يخبئه له القدر.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الأمريكي الخمسيني "برنتس روبنسون" كان يتجول في حرم جامعة وينجيت بولاية كارولينا الشمالية، صباح أمس الاثنين، ويقوم ببث فيديو على الهواء مباشرة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"؛ وذلك عبر كاميرا موضوعة على عصا سيلفي يمسكها بيده.

وفي أثناء تجواله قابل شخصاً أسود اللون كان يقف على الجانب الآخر من مجرى ماء، وتبادل روبنسون كلمات قليلة مع الرجل الذي لم يظهر بوضوح عبر الفيديو، وبعدها سُمِع صوت طلقات نارية، وسقطت الكاميرا على الأرض؛ فيما ظهر الرجل بسرعة وهو يمر فوق روبنسون الذي كان ممدداً على الأرض.

وعقب إطلاق النار، وصل أفراد من شرطة وينجيت التي لا تبعد عن مكان الحادث، وقامت الشرطة بإغلاق الحرم الجامعي والبحث عن مطلق النار؛ لكنها لم تعثر عليه.

فيما أعلنت الشرطة موت روبنسون في موقع الحادث.

وقالت الصحيفة: من غير الواضح حتى الآن هل كان روبنسون يعرف القاتل الذي تَحَدّث معه قبيل إطلاق النار أم لا.

وعلى صعيد التكهنات بأسباب إطلاق النار؛ نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن مصادر، أن روبنسون كان قد كشف عن شخصية تاجر مخدرات على صفحته على فيسبوك. أيضاً كان قبيل الحادث بقليل قد تَحَدّث مع الشرطة عن سرقة جواله.