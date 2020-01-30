شاهد: المرور يتابع سائقة مثالية.. النتيجة مكافأة مادية من حملة 80 في جازان

نالت الجائزة وتَرشحت لمرحلة السحب النهائي على سيارات من "كيا الجبر"

تفاجأت سائقة مثالية في جازان، باستيقاف المرور السري لها، والذي كان مع فريق #حملة_80؛ حيث لم تكن تعلم هذه السائقة أنها اختيرت للمتابعة السرية لاختبار قيادتها، وقد تجاوزت بنجاح كل نقاط الاستحقاق، ونالت مكافأة مادية، وشهادة شكر من مدير الإدارة العامة للمرور، وترشحت لمرحلة السحب النهائي على السيارات المقدمة من الراعي الرسمي للحملة "كيا الجبر".

يأتي هذا التحفيز ضمن سعي المرور السعودي والمركز الوطني لسلامة الطرق، الذي تبنى #حملة_80 وآمن بها المرور ودعمها؛ لرفع مستوى السلامة على الطريق؛ إيمانًا بوجود شريحةً كبيرةً من السائقين تطبّق مفهوم القيادة الآمنة، وتلتزم بأنظمة السلامة المرورية، دون انتظار شكر من أحد؛ حتى أصبحت جزءًا من حياتهم وثقافتهم؛ فوجب شكرهم وتحفيزهم واستثمار وعيهم لمن حولهم كقدوات صالحة.

الجدير بالذكر أن حملة 80 تم تدشينها بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، وابتدأت أولى حلقاتها من المدينة المنورة، ثم جازان، وستستمر -كما أعلن حساب المركز على "تويتر"- حتى تغطية كل مناطق المملكة الثلاثة عشر.