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ذهب للاختبار فتعطلت مركبته بين الجبال على بعد 10 كم.. هذا ما فعله قائد المدرسة

بين جبال القفيف بمكة وفي منطقة مقطوعة.. البداية اتصال بشقيقه تبعه تحرك سريع

أنقذ حسن تصرف مدير مدرسة القفيف الثانوية طالباً قبل أن يتغيب عن حضور اختبار مادة الحاسب بعد أن تعطلت مركبته بين جبال القفيف.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها سبق قام قائد مدرسة القفيف الثانوية التابعة لتعليم مكة المكرمة صباح اليوم الخميس بإنقاذ طالب تعطلت مركبته قبل أن يصل لمدرسته بمسافة 10 كيلومترات في منطقة جبلية.

وقد استقل الطالب مركبته متجهاً إلى مدرسته لأداء اختبار مادة الحاسب الآلي، وقبل وصوله إلى المدرسة تعطل محرك السيارة في منطقة مقطوعة، ولبث على قارعت الطريق ما يقارب ساعة لعل أحداً يعبر الطريق ويوصله إلى مدرسته لكن دون جدوى.

وفي أثناء ذلك، تواصل قائد المدرسة مع إخوة الطالب، وعلم منهم أن الطالب قد غادر المنزل ذاهباً إلى مدرسته قبل موعد الاختبار بساعة، فبادر قائد المدرسة، واستقل سيارته بالتوجه إلى الطريق الجبلي باحثاً عن الطالب المتغيب ليجده على بعد 10 كم من المدرسة، وقد تعطلت سيارته وكاد يفقد مجهوده ويرسب في مادة اليوم، لولا حسن تصرف القائد التربوي، وتدارك الموقف ليقوم بإيصال الطالب إلى قاعة الاختبار قبل خروج الطلاب من الامتحان.

تعطل مركبه قائد مدرسه تعليم مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذهب للاختبار فتعطلت مركبته بين الجبال على بعد 10 كم.. هذا ما فعله قائد المدرسة
سبق

أنقذ حسن تصرف مدير مدرسة القفيف الثانوية طالباً قبل أن يتغيب عن حضور اختبار مادة الحاسب بعد أن تعطلت مركبته بين جبال القفيف.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها سبق قام قائد مدرسة القفيف الثانوية التابعة لتعليم مكة المكرمة صباح اليوم الخميس بإنقاذ طالب تعطلت مركبته قبل أن يصل لمدرسته بمسافة 10 كيلومترات في منطقة جبلية.

وقد استقل الطالب مركبته متجهاً إلى مدرسته لأداء اختبار مادة الحاسب الآلي، وقبل وصوله إلى المدرسة تعطل محرك السيارة في منطقة مقطوعة، ولبث على قارعت الطريق ما يقارب ساعة لعل أحداً يعبر الطريق ويوصله إلى مدرسته لكن دون جدوى.

وفي أثناء ذلك، تواصل قائد المدرسة مع إخوة الطالب، وعلم منهم أن الطالب قد غادر المنزل ذاهباً إلى مدرسته قبل موعد الاختبار بساعة، فبادر قائد المدرسة، واستقل سيارته بالتوجه إلى الطريق الجبلي باحثاً عن الطالب المتغيب ليجده على بعد 10 كم من المدرسة، وقد تعطلت سيارته وكاد يفقد مجهوده ويرسب في مادة اليوم، لولا حسن تصرف القائد التربوي، وتدارك الموقف ليقوم بإيصال الطالب إلى قاعة الاختبار قبل خروج الطلاب من الامتحان.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:57 PM

ذهب للاختبار فتعطلت مركبته بين الجبال على بعد 10 كم.. هذا ما فعله قائد المدرسة

بين جبال القفيف بمكة وفي منطقة مقطوعة.. البداية اتصال بشقيقه تبعه تحرك سريع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
4,941

أنقذ حسن تصرف مدير مدرسة القفيف الثانوية طالباً قبل أن يتغيب عن حضور اختبار مادة الحاسب بعد أن تعطلت مركبته بين جبال القفيف.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها سبق قام قائد مدرسة القفيف الثانوية التابعة لتعليم مكة المكرمة صباح اليوم الخميس بإنقاذ طالب تعطلت مركبته قبل أن يصل لمدرسته بمسافة 10 كيلومترات في منطقة جبلية.

وقد استقل الطالب مركبته متجهاً إلى مدرسته لأداء اختبار مادة الحاسب الآلي، وقبل وصوله إلى المدرسة تعطل محرك السيارة في منطقة مقطوعة، ولبث على قارعت الطريق ما يقارب ساعة لعل أحداً يعبر الطريق ويوصله إلى مدرسته لكن دون جدوى.

وفي أثناء ذلك، تواصل قائد المدرسة مع إخوة الطالب، وعلم منهم أن الطالب قد غادر المنزل ذاهباً إلى مدرسته قبل موعد الاختبار بساعة، فبادر قائد المدرسة، واستقل سيارته بالتوجه إلى الطريق الجبلي باحثاً عن الطالب المتغيب ليجده على بعد 10 كم من المدرسة، وقد تعطلت سيارته وكاد يفقد مجهوده ويرسب في مادة اليوم، لولا حسن تصرف القائد التربوي، وتدارك الموقف ليقوم بإيصال الطالب إلى قاعة الاختبار قبل خروج الطلاب من الامتحان.

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