"الهلال الأحمر" ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامعة الملك سعود

تقدّمهم رئيس الهيئة وأقيمت في المدينة الطبية

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود خلال اليومين الماضيين في مقر فرع الهيئة بمنطقة الرياض.



وشملت حملة التبرع بالدم منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض والمركز الرئيس والمتطوعين والمتطوعات، ودعوة عامة للجميع دون استثناء، وحققت الحملة نجاحًا؛ حيث جمعت الحملة خلال اليومين الماضيين أكثر من عشرين لترًا من الدم من أكثر من خمسين متبرعًا.



وقام رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بافتتاح الحملة والتبرع بالدم، وبلغ عدد المتبرعين من منسوبي الهيئة ثلاثين متبرعًا، ومن المتطوعين 7 متطوعين، ومن عامة المواطنين والمقيمين 14 متبرعًا.



وتأتي هذه الحملة للدور الريادي للهيئة في العمل التطوعي والتوعوي، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع.



وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، سعود الحربي: إن الهيئة تحرص على مثل هذه المبادرات التطوعية التي من شأنها أن تعمل على تكاتف المجتمع.



وأضاف الحربي أن هذا التبرع بالدم يأتي من ضمن الأعمال التي نقوم بها كأعمال خير وتطوع خالصة لوجه الله؛ لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين لها.