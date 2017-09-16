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شاهد .. حفل يكتب شهادة عرفان من "مساجدنا على الطرق" لسفراء "لم ولن"

سلطت الضوء على الدور الإيجابي للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي

احتفت جمعية "مساجدنا على الطرق"، بسفرائها في حفل مبسط نظّمته مساء أمس؛ إذ سلطت الضوء على الدور الإيجابي الفاعل للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي في بناء رسالة الجمعية وتفعيل حضورها.

الحفل الذي حمل عنوان "لم ولن" ركّز، بشكلٍ واضحٍ، على تقديم الشكر لسفراء الجمعية كافة الذين قدّموا دعمهم الكامل على مدى العامين المنصرمين دون أيّ مقابل مادي، وهو ما أكّده القائمون على الجمعية أمس، إذ أوضحوا أنهم "لم ولن" يتبنون سياسة التسويق بالمقابل المادي رغبة في تخصيص موارد الجمعية كافة للقيام بدورها تجاه بيوت الله.

من جانبه، شكر رئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى؛ السفراء المشاركين في الحفل كافة، كما نقل تحيات الرئيس الفخري للجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وشكره على مبادرتهم غير المستغربة.

ونوَّه "العيسى"؛ بهذه المبادرة بصفتها أحد الأهداف التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز روح التطوع بين أفراد المجتمع وتوحيد الجهود؛ للإسهام في رفع مستوى الخدمات في المساجد على الطرق السريعة والتعريف بالجمعية وجهودها وأنشطتها.

وكشف عن أحد أكبر المشاريع المنتظرة للجمعية، وهو إطلاق أول صندوق وقفي في العالم والمنتظر أن يُدشّن بحضور الرئيس الفخري للجمعية في غرة شهر صفر.

يُذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية يقوم عليها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممّن يحمل هَم خدمة أحب البقاع إلى الله، وتسعى الجمعية إلى ضمان العناية المستدامة بمساجد على الطرق تجهيزاً وصيانةً وفق شراكات متميّزة وفعاّلة.

يُشار إلى أن مناشط جمعية "مساجدنا على الطرق" تحظى برعاية إعلامية من صحيفة "سبق".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. حفل يكتب شهادة عرفان من "مساجدنا على الطرق" لسفراء "لم ولن"
سبق

احتفت جمعية "مساجدنا على الطرق"، بسفرائها في حفل مبسط نظّمته مساء أمس؛ إذ سلطت الضوء على الدور الإيجابي الفاعل للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي في بناء رسالة الجمعية وتفعيل حضورها.

الحفل الذي حمل عنوان "لم ولن" ركّز، بشكلٍ واضحٍ، على تقديم الشكر لسفراء الجمعية كافة الذين قدّموا دعمهم الكامل على مدى العامين المنصرمين دون أيّ مقابل مادي، وهو ما أكّده القائمون على الجمعية أمس، إذ أوضحوا أنهم "لم ولن" يتبنون سياسة التسويق بالمقابل المادي رغبة في تخصيص موارد الجمعية كافة للقيام بدورها تجاه بيوت الله.

من جانبه، شكر رئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى؛ السفراء المشاركين في الحفل كافة، كما نقل تحيات الرئيس الفخري للجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وشكره على مبادرتهم غير المستغربة.

ونوَّه "العيسى"؛ بهذه المبادرة بصفتها أحد الأهداف التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز روح التطوع بين أفراد المجتمع وتوحيد الجهود؛ للإسهام في رفع مستوى الخدمات في المساجد على الطرق السريعة والتعريف بالجمعية وجهودها وأنشطتها.

وكشف عن أحد أكبر المشاريع المنتظرة للجمعية، وهو إطلاق أول صندوق وقفي في العالم والمنتظر أن يُدشّن بحضور الرئيس الفخري للجمعية في غرة شهر صفر.

يُذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية يقوم عليها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممّن يحمل هَم خدمة أحب البقاع إلى الله، وتسعى الجمعية إلى ضمان العناية المستدامة بمساجد على الطرق تجهيزاً وصيانةً وفق شراكات متميّزة وفعاّلة.

يُشار إلى أن مناشط جمعية "مساجدنا على الطرق" تحظى برعاية إعلامية من صحيفة "سبق".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:55 AM

شاهد .. حفل يكتب شهادة عرفان من "مساجدنا على الطرق" لسفراء "لم ولن"

سلطت الضوء على الدور الإيجابي للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت جمعية "مساجدنا على الطرق"، بسفرائها في حفل مبسط نظّمته مساء أمس؛ إذ سلطت الضوء على الدور الإيجابي الفاعل للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي في بناء رسالة الجمعية وتفعيل حضورها.

الحفل الذي حمل عنوان "لم ولن" ركّز، بشكلٍ واضحٍ، على تقديم الشكر لسفراء الجمعية كافة الذين قدّموا دعمهم الكامل على مدى العامين المنصرمين دون أيّ مقابل مادي، وهو ما أكّده القائمون على الجمعية أمس، إذ أوضحوا أنهم "لم ولن" يتبنون سياسة التسويق بالمقابل المادي رغبة في تخصيص موارد الجمعية كافة للقيام بدورها تجاه بيوت الله.

من جانبه، شكر رئيس مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى؛ السفراء المشاركين في الحفل كافة، كما نقل تحيات الرئيس الفخري للجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وشكره على مبادرتهم غير المستغربة.

ونوَّه "العيسى"؛ بهذه المبادرة بصفتها أحد الأهداف التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز روح التطوع بين أفراد المجتمع وتوحيد الجهود؛ للإسهام في رفع مستوى الخدمات في المساجد على الطرق السريعة والتعريف بالجمعية وجهودها وأنشطتها.

وكشف عن أحد أكبر المشاريع المنتظرة للجمعية، وهو إطلاق أول صندوق وقفي في العالم والمنتظر أن يُدشّن بحضور الرئيس الفخري للجمعية في غرة شهر صفر.

يُذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية يقوم عليها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممّن يحمل هَم خدمة أحب البقاع إلى الله، وتسعى الجمعية إلى ضمان العناية المستدامة بمساجد على الطرق تجهيزاً وصيانةً وفق شراكات متميّزة وفعاّلة.

يُشار إلى أن مناشط جمعية "مساجدنا على الطرق" تحظى برعاية إعلامية من صحيفة "سبق".

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