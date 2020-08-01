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رئاسة الحرمين تستطلع آراء الحجاج عن الخدمات المقدمة

تحليل النتائج وفق منهجيات علمية تحقق معايير الجودة

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استطلاعات رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة وفق أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج.

وتعمل الرئاسة على تحليل النتائج وفق منهجيات وأسس علمية تحقق معايير الجودة الشاملة والتميز المؤسسي؛ بهدف تقديم الخدمات بأرقى صورة، وتسخير جميع السبل الممكنة لخدمة الحجاج وتيسير الحج لضيوف بيت الله الحرام وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يأتي ذلك ضمن جهود المملكة في حج هذا العام بخطط وتجهيزات وقائية تحقق التباعد الاجتماعي الموصى بها من القيادة الرشيدة، وحرصاً على جودة الخدمات المقدمة لهم وتحقيق تطلعات حجاج بيت الله الحرام.

حج 1441هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تستطلع آراء الحجاج عن الخدمات المقدمة
سبق

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استطلاعات رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة وفق أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج.

وتعمل الرئاسة على تحليل النتائج وفق منهجيات وأسس علمية تحقق معايير الجودة الشاملة والتميز المؤسسي؛ بهدف تقديم الخدمات بأرقى صورة، وتسخير جميع السبل الممكنة لخدمة الحجاج وتيسير الحج لضيوف بيت الله الحرام وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يأتي ذلك ضمن جهود المملكة في حج هذا العام بخطط وتجهيزات وقائية تحقق التباعد الاجتماعي الموصى بها من القيادة الرشيدة، وحرصاً على جودة الخدمات المقدمة لهم وتحقيق تطلعات حجاج بيت الله الحرام.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
02:21 PM

رئاسة الحرمين تستطلع آراء الحجاج عن الخدمات المقدمة

تحليل النتائج وفق منهجيات علمية تحقق معايير الجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استطلاعات رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة وفق أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج.

وتعمل الرئاسة على تحليل النتائج وفق منهجيات وأسس علمية تحقق معايير الجودة الشاملة والتميز المؤسسي؛ بهدف تقديم الخدمات بأرقى صورة، وتسخير جميع السبل الممكنة لخدمة الحجاج وتيسير الحج لضيوف بيت الله الحرام وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يأتي ذلك ضمن جهود المملكة في حج هذا العام بخطط وتجهيزات وقائية تحقق التباعد الاجتماعي الموصى بها من القيادة الرشيدة، وحرصاً على جودة الخدمات المقدمة لهم وتحقيق تطلعات حجاج بيت الله الحرام.

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