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وزيرة الرياضة الفرنسية: من المنطقي إلغاء الدوري بسبب تفشي كورونا

أعربت عن أسفها لافتقار كرة القدم المحترفة إلى التعاطف في ظل الأزمة

اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراتشينيانو أنه من المنطقي لرابطة الدوي المحلي لكرة القدم، أن تتخذ قرار إلغاء موسم 2019-2020، معربة عن أسفها لافتقار كرة القدم المحترفة إلى التعاطف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري تتمنى بالعودة إلى استئناف المباريات اعتباراً من 17 يونيو القادم من أجل إنهاء الموسم في 25 يوليو، لكن مخططاتها تغيرت عندما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عدم السماح بإقامة مباريات كرة القدم حتى من دون جمهور.

ووجدت الرابطة بالتالي نفسها أمام السيناريو الأسوأ بحسب ما أعلن أكثر من رئيس نادٍ؛ لأن ذلك يعني التوقف النهائي للدوري، ويجب الآن التخطيط للعودة إلى النشاط في أغسطس على الأرجح لبدء موسم جديد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وزيرة الرياضة الفرنسية: من المنطقي إلغاء الدوري بسبب تفشي كورونا
سبق

اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراتشينيانو أنه من المنطقي لرابطة الدوي المحلي لكرة القدم، أن تتخذ قرار إلغاء موسم 2019-2020، معربة عن أسفها لافتقار كرة القدم المحترفة إلى التعاطف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري تتمنى بالعودة إلى استئناف المباريات اعتباراً من 17 يونيو القادم من أجل إنهاء الموسم في 25 يوليو، لكن مخططاتها تغيرت عندما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عدم السماح بإقامة مباريات كرة القدم حتى من دون جمهور.

ووجدت الرابطة بالتالي نفسها أمام السيناريو الأسوأ بحسب ما أعلن أكثر من رئيس نادٍ؛ لأن ذلك يعني التوقف النهائي للدوري، ويجب الآن التخطيط للعودة إلى النشاط في أغسطس على الأرجح لبدء موسم جديد.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:19 PM

وزيرة الرياضة الفرنسية: من المنطقي إلغاء الدوري بسبب تفشي كورونا

أعربت عن أسفها لافتقار كرة القدم المحترفة إلى التعاطف في ظل الأزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراتشينيانو أنه من المنطقي لرابطة الدوي المحلي لكرة القدم، أن تتخذ قرار إلغاء موسم 2019-2020، معربة عن أسفها لافتقار كرة القدم المحترفة إلى التعاطف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري تتمنى بالعودة إلى استئناف المباريات اعتباراً من 17 يونيو القادم من أجل إنهاء الموسم في 25 يوليو، لكن مخططاتها تغيرت عندما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عدم السماح بإقامة مباريات كرة القدم حتى من دون جمهور.

ووجدت الرابطة بالتالي نفسها أمام السيناريو الأسوأ بحسب ما أعلن أكثر من رئيس نادٍ؛ لأن ذلك يعني التوقف النهائي للدوري، ويجب الآن التخطيط للعودة إلى النشاط في أغسطس على الأرجح لبدء موسم جديد.

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