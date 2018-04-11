النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": 70-80٪ من حالات "كورونا" الجديدة لغير سعوديين

حذر من أن العدوى بالفيروس لا تتقيد بـ"الجنس أو الجنسية أو العمر"

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ما نسبته 70-80٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير سعوديين.

وأضاف: بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة اوالسكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوي.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لحوالي 25٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارحها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر ، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": 70-80٪ من حالات "كورونا" الجديدة لغير سعوديين
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ما نسبته 70-80٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير سعوديين.

وأضاف: بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة اوالسكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوي.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لحوالي 25٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارحها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر ، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
06:38 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM

متحدث "الصحة": 70-80٪ من حالات "كورونا" الجديدة لغير سعوديين

حذر من أن العدوى بالفيروس لا تتقيد بـ"الجنس أو الجنسية أو العمر"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
23
15,566

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ما نسبته 70-80٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير سعوديين.

وأضاف: بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة اوالسكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوي.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لحوالي 25٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارحها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر ، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة