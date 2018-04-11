متحدث "الصحة": 70-80٪ من حالات "كورونا" الجديدة لغير سعوديين

حذر من أن العدوى بالفيروس لا تتقيد بـ"الجنس أو الجنسية أو العمر"

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ما نسبته 70-80٪ من الحالات الجديدة بكورونا في آخر "خمسة إلى سبعة أيام" كانت لغير سعوديين.

وأضاف: بخصوص نسبة الحالات المسجلة يوميًا بإصابات الفيروس، فهي ترجع لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة اوالسكن أو عدم التقيد بالإجراءات والتباعد الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوي.

وأردف: لا تزال نسبة أخرى مرصودة هي لحوالي 25٪ من الإصابات فيما بين المواطنين السعوديين وهي حالات متفاوتة.

وتابع: نحذر من أي تجمعات سواء في المنازل أو خارحها أو الخروج من المنازل لغير الضرورة، لأنها تمثل بيئة خصبة جدًا لانتقال العدوى بالفيروس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العمر ، حيث ينتقل فيروس كورونا عبر الرذاذ أو ملامسة الأسطح أو الأشياء.

واختتم بالقول: النصيحة الأساسية للجميع هي الحفاظ على صحتهم من خلال التمسك بالسلوكيات الصحية والبقاء في المنزل.