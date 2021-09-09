بالصور.. تكدس وزحام وإغلاق طرق بشوارع مدارس البنات بمكة

مطالبات بسرعة التنظيم والتنسيق المتبادل بين التعليم والمرور

عادت فوضى الازدحام وارتفاع أبواق المركبات للظهور بعد انقطاع دام لأكثر من عام عند مدارس الأبناء، وتزايدت الظاهرة عند مدارس البنات بسبب تكدس المركبات التي تقل الطلاب والطالبات من المدارس في وقت خروجهم.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك المشهد المتكرر بشكل يومي وما يتسبب من إغلاق الطريق ومضايقات لأصحاب المنازل الملاصقة لتلك المدارس، إذ يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى منازلهم في أوقات الانصراف والتي تتسبب في إغلاق الطريق كاملاً يصل الأمر إلى حد التلاسن وقد يتطور للتشابك بالأيدي.

تكدس المركبات أمام أبواب المدارس؛ نتجت عنه مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بعد أن غاب التباعد من قبل المتواجدين أمام بوابات المدارس لاصطحاب أبنائهم للمنازل .

ظاهرة التكدس وإغلاق الشوارع؛ ليس وليدة اللحظة، بل من أعوام عديدة تحتاج إلى وضع خطة وتنسيق بين إدارة المرور والتعليم في توحيد مسارات الطريق أوقات الخروج وتنظيم خروج الطلاب والطالبات بحيث تتفاوت أوقات خروجهم ولا يكون انصرافهم دفعة واحدة .