طُلاب نادي "هواية ومهارة" يزورون جنودنا المصابين بالطائف

ضمن البرامج الاجتماعية التي ينفذها النادي ويجسد فيها اللحمة الوطنية

زارَ طلاب النادي التقني الصيفي "هواية ومهارة" التابع للمعهد الثانوي الصناعي بمحافظة الطائف، جنودنا المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الهدا العسكري، ومركز التأهيل الصحي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج الاجتماعية التي ينفذها النادي ويجسد فيها اللحمة الوطنية والوقوف جنبًا إلى جنب مع جنودنا البواسل، مقدمين لهم خالص الشكر والعرفان على تضحياتهم وما يقدمونه في سبيل أمن بلاد الحرمين.

وقدم الطلاب هدايا رمزية من إنتاج المعهد حملت رسالة بعنوان "نحبكم" تعبيرًا عن المكانة التي يحتلها أبطالنا وترجمةً للمشاعر التي نكنها لهم.

من جهة أخرى، قدم مدير المعهد المهندس إبراهيم السفياني شكره لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف مُمثلةً في مديرها اللواء الطبيب ياسر بن حسن بابعير على ترحيبهم بالزيارة وما قدموه من تسهيلات وتعاون.

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