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"الصحة الأردنية" تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 29 حالة

"عبيدات": المصابون 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، مؤكدًا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.

الأردن وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الأردنية" تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 29 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، مؤكدًا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:09 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

"الصحة الأردنية" تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 29 حالة

"عبيدات": المصابون 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، مؤكدًا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.

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